Trener Borca Vinko Marinović nakon pobjede nad Sarajevom: Mnogo nam znači u borbi za titulu

Borac je savladao Sarajevo (2:0) u velikom derbiju 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine i dodatno se učvrstio na liderskoj poziciji na tabeli.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

U tvrdom meču na Gradskom stadionu u Banjaluci, crveno-plavi su imali više šansi od kojih su dvije iskoristili i zasluženo stigli do novog trijumfa u prvenstvu BiH.

Ova pobjeda može biti ključna za Banjalučane u borbi za titulu, pa je trener Vinko Marinović u izjavi za "Arenu Sport" bio zadovoljan prvenstveno novim bodovima na kontu.

"Gledajte, znali smo da nas očekuje jako teška utakmica, to se danas i pokazalo. Sarajevo ima kvalitet, iskustvo, širok prostor igrača i to se vidjelo. Utakmica je bila tvrda, u prvom poluvremenu nismo ni mi ni Sarajevo praktički ništa uradili u fazi napada - većina se svodila na sredinu terena", rekao je Marinović.

A sve bitno na terenu desilo se na početku drugog poluvremena, u kojem je umjesto Luke Juričića na teren ušao Karlo Perić, koji je bio asistent i strijelac.

"Jako dobro smo otvorili drugi dio utakmice, dali taj gol i sigurno nam je dao dodatno samopouzdanje. Došlo je i do drugog gola i na kraju naša pobjeda. Mislim da smo bili jako dobri - od tri šanse postigli smo dva gola, tako da sam jako zadovoljan jer znam koliko nam ova pobjeda znači u borbi za titulu".

Prokomentarisao je Marinović i izmjenu prvog strijelca Banjalučana na odmoru u poluvremenu.

"Luka je pokušao, bio je bolestan i napravili smo tu zamjenu. Sasvim sigurno da nam je Perić donio jednu dodatnu energiju, pogotovo u otvaranju drugog poluvremena. To nam je i trebalo".

Takođe, pohvalio je i čvrstinu odbrane Borca.

"Četiri utakmice ove polusezone bez primljenog gola - ne dopuštamo mnogo protivnicima. Danas smo opet odigrali utakmicu bez primljenog gola, to je jako dobro. Još jednom želim čestitati mojim igračima koji su odigrali jednu tvrdu, tešku utakmicu pod pritiskom, ali su došli do pobjede. To nam mnogo znači za nastavak sezone", zaključio je Marinović, čiji tim sada ima devet bodova prednosti ispred drugoplasiranog Zrinjskog, koji ima meč manje, a čak "plus 15" u odnosu na klub sa "Koševa" na trećoj poziciji.

