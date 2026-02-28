logo
Jovan Milošević trese mreže u Bundesligi: Bivši napadač Partizana donio pobjedu Verderu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Bivši napadač Partizana Jovan Milošević nastavlja da trese mreže u Bundesligi. Donio je pobjedu Verderu.

jovan milosevic dao novi gol u bundesligi Izvor: nordphoto GmbH / Tauchnitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Jovan Milošević (20) nastavlja da trese mreže u Bundesligi. Bivši napdač Partizana pokazuje da nije slučajno Verder po svaku cijenu želio da ga dovede na pozajmicu iz Štutgarta. Donio je pobjedu timu iz Bremena.

U pobjedi protiv Hajdenhajma (2:0) postigao je gol za vođstvo u 57. minutu na asistenciju Romana Šmita. Sjajno je šutirao glavom, dok je konačan rezultat postavljen u sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena i to autogolom Henesa Behrensa.

Jovan Milošević gol za Verder
Izvor: YouTube/Arena sport

Bio je ovo drugi gol srpskog napadača na drugoj uzastopnoj utakmici, pošto je bio strijelac u prošlom kolu u porazu od Sent Paulija. Dao je tri gola na osam utakmica do sada. Vodi svoj tim ka opstanku, pošto trenutno imaju 22 boda i prvi su "ispod crte", iznad su Sent Pauli i Majnc sa po 23 boda, Keln ima 24, Mehnengladbah 25...

Vidi se i koliko nedostaje Partizanu, pošto su crno-bijeli poraženi od OFK Beograda, a Milošević je prije odlaska u Superligi Srbije dao 12 golova i imao četiri asistencije na 17 mečeva.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:07
Jovan Milošević sa povredjenom rukom u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Jovan Milošević Verder Bundesliga

