Hari Kejn je nezaustavljiv! Englez preokrenuo "Der Klasiker" a Jošua Kimih praktično ovjerio novu titulu Bajerna

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Minhenski Bajern je poslije preokreta iz "keca u dvojku" savladao Borusiju u Dortmundu i praktično osigurao novu šampionsku "salataru" u Bundesligi.

Borusija Dortmund Bajern Bundesliga Izvor: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Prvo ime najvećeg derbija njemačkog fudbala - Der Klasikera bio je engleski kapiten i napadač Bajerna Hari Kejn, dvostruki strijelac, ali je pobjedu gostima osigurao Jošua Kimih u 87. minutu!

Bavarski tim je stigao kod drugoplasirane Borusije Dortmund s namjerom da na "Signal Iduna Parku" sačuva bodovnu prednost, a on je dodatno povećao zahvaljujući fantastičnom Englezu i majstorskom pogotku Kimiha.

BORUSIJA DORTMUND - BAJERN 2:3 (1:0)

Borusija je do prednosti stigla u 26. minutu kada je poslije centaršuta iz slobodnog udarca Danijela Svensona, Niko Šloterbek bio najviši u skoku i pogodio sami ugao Bajernovog gola - 1:0.

Početkom drugog dijela, Bavarci su stigli do izjednačenja nakon što je Serž Gnabri glavom spustio loptu i doveo u mat poziciju Harija Kejna, koji ni mnogo slabije šanse rijetko propušta - 1:1.

Engleski kapiten i centarfor Bajerna se pobrinuo i za preokret u 70. minutu kada je strijelac pogotka za Borusiju skrivio jedanaesterac.

Golman domaćih je pročitao gdje će šutirati Kejn, čak je malo i dotakao loptu, ali je udarac bio dovoljno jak i precizan da završi u njegovoj mreži - 1:2.

Ovo je Kejnu bio 504. pogodak za minhenski klub a ove sezone je čak 30 puta tresao protivničke mreže i ubjedljivo je prvi strijelac Bundeslige. 

Međutim, izabranici hrvatskog trenera Nike Kovača se nisu predavali već su u 83. minutu poslije centaršuta Marsela Sabicera volej uhvatio Danijel Svenson i matirao golmana Jonasa Urbiga - 2:2.

Ipak, gosti iz Mihhena su do bodova stigli majstorskim golom Jošue Kimiha za "plus 11" bodova prednosti u odnosu na Borusiju, čime je šampionska trka praktično završena iako ima još mnogo da se igra.

Vjerovali ili ne posljednji put je prije skoro osam godina Borusija slavila protiv Bajerna u Dortmundu (3:2), kada su golove za "milionere" postigli Marko Rojs, Pako Alkaser i Džejdon Sančo. Ali u Minhenu na "Alijanc Areni" se trijumf Borusije dogodio prije dvije godine pogocima Karima Adejemija i Julijana Rajersona.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

FK Bajern Minhen Borusija Dortmund Bundesliga

