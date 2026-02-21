Borusija u 90+5. minutu do boda: "Milioneri" izbjegli poraz u Lajpcigu nakon 5 uzastopnih poraza!

Borusija Dortmund je doživjela poraz u Lajpcigu i nakon trijumfa Bajerna nad Ajntrahtom (3:2) kasni devet bodova za prvoplasiranim Bavarcima pred predstojeći Klasiker.

Borusija Dortmund je nakon pet vezanih poraza uspjela da izbjegne poraz na gostovanju RB Lajpcigu!

Bili su "milioneri" na pragu novog neuspjeha na ovom gostovanju, ali je takav scenario spriječio Fabio Silva pogotkom u petom minutu nadoknade drugog poluvremena (2:2).

Ranije tokom dana, Bajern je na Alijanc Areni savladao ekipu Ajntrahta (3:2). Činilo se da će imati devet bodova prednosti nad Borusijom pred Klasiker, koji se igra sljedećeg vikenda u Dortmundu, ali je u posljednjim trenucima Portugalac u redovima Borusije zatresao domaću mrežu i prekinuo crni niz "žutih" u Lajpcigu, koji traje od 6. novembra 2021. godine.

Prethodno je u prvom poluvremenu RB Lajpcig postigao dva pogotka. Oba puta je gostujuću odbranu nadmudrio Krištof Baumgartner, u 20. i 39. minutu, da bi nedugo po početku nastavka, u 50. minutu, situaciju za domaće zakomplikovao Romulo Kardozo, zatresavši vlastitu mrežu.

POSLJEDNJIH ŠEST GOSTOVANJA BORUSIJE U LAJPCIGU

6. novembar 2021. RB Lajpcig – Borusija D. 2:1

10. septembar 2022. RB Lajpcig – Borusija D. 3:0

5. april 2023. RB Lajpcig – Borusija D. 2:0 (Kup Njemačke)

27. april 2024. RB Lajpcig – Borusija D. 4:1

15. mart 2025. RB Lajpcig – Borusija D. 2:0

21. februar 2026. RB Lajpcig – Borusija D. 2:2

