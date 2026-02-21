logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borusija u 90+5. minutu do boda: "Milioneri" izbjegli poraz u Lajpcigu nakon 5 uzastopnih poraza!

Borusija u 90+5. minutu do boda: "Milioneri" izbjegli poraz u Lajpcigu nakon 5 uzastopnih poraza!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Borusija Dortmund je doživjela poraz u Lajpcigu i nakon trijumfa Bajerna nad Ajntrahtom (3:2) kasni devet bodova za prvoplasiranim Bavarcima pred predstojeći Klasiker.

Bundesliga Lajpcig Borusija Dortmund Izvor: Eibner-Pressefoto/Laura Roemer, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Borusija Dortmund je nakon pet vezanih poraza uspjela da izbjegne poraz na gostovanju RB Lajpcigu!

Bili su "milioneri" na pragu novog neuspjeha na ovom gostovanju, ali je takav scenario spriječio Fabio Silva pogotkom u petom minutu nadoknade drugog poluvremena (2:2).

Ranije tokom dana, Bajern je na Alijanc Areni savladao ekipu Ajntrahta (3:2). Činilo se da će imati devet bodova prednosti nad Borusijom pred Klasiker, koji se igra sljedećeg vikenda u Dortmundu, ali je u posljednjim trenucima Portugalac u redovima Borusije zatresao domaću mrežu i prekinuo crni niz "žutih" u Lajpcigu, koji traje od 6. novembra 2021. godine.

Prethodno je u prvom poluvremenu RB Lajpcig postigao dva pogotka. Oba puta je gostujuću odbranu nadmudrio Krištof Baumgartner, u 20. i 39. minutu, da bi nedugo po početku nastavka, u 50. minutu, situaciju za domaće zakomplikovao Romulo Kardozo, zatresavši vlastitu mrežu.

POSLJEDNJIH ŠEST GOSTOVANJA BORUSIJE U LAJPCIGU

6. novembar 2021. RB Lajpcig – Borusija D. 2:1
10. septembar 2022. RB Lajpcig – Borusija D. 3:0
5. april 2023. RB Lajpcig – Borusija D. 2:0 (Kup Njemačke)
27. april 2024. RB Lajpcig – Borusija D. 4:1
15. mart 2025. RB Lajpcig – Borusija D. 2:0
21. februar 2026. RB Lajpcig – Borusija D. 2:2

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RB Lajpcig Borusija Dortmund fudbal Bundesliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC