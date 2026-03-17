"Što se mene tiče, ta priča je završena": Elšnik ostaje u Sloveniji, odjavila je zvijezda Dinama

Poznat je prvi spisak novog selektora Slovenije Boštjana Cezara na kome ima mjesta za Elšnika, ali ne za Zajca koji se oprostio od reprezentacije.

Fudbaler Crvene zvezde Timi-Maks Elšnik ponovo je pozvan u reprezentaciju Srbije i očigledno je da će na njega računati i ubuduće novi selektor Boštjan Cezar. Međutim, Cezar se od početka suočio s problemima pošto postoje fudbaleri koji više ne žele da igraju za Sloveniju i odluku neće da promijene.

Izostaće Miha Zajc, koji nije dobio šansu ni kod Matjaža Keka, a bez obzira što proživljava "drugu mladost" u Dinamu iz Zagreba nije se našao na spisku. Dilema je i oko Jana Oblaka koji nije na spisku, s tim da Cezar uvjerava da se radi isključivo o povredi i da će ubuduće igrati, iako se već u slovenačkim medijima i ova situacija našla kao tema medija, pošto ima onih koji ne vjeruju da je sve prošlo bez problema.

"Sastao sam se s Mihom Zajcom, al on je odlučio da više neće biti dio reprezentacije. Što se mene tiče, ta je priča završena", rekao je kratko Boštjan Cezar pred mečeve sa Mađarskom i Crnom Gorom krajem marta.

Pogledajte i kompletan spisak Slovenije na kome je i važan "šraf" Crvene zvezde:

Znan je seznam vabljenih igralcev za tekmi z Madžarsko in Črno goro#SrceBijepic.twitter.com/en00LZTB18 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si)March 17, 2026



