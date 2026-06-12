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"Saša Đorđević je naš novi trener"

"Saša Đorđević je naš novi trener"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Turski klub Bahčešehir potvrdio je da će Aleksandar Đorđević novi trener poslije odlaska Marka Baraća

Sasa djordjevic novi trener bahcesehira Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Aleksandar Đorđević je i zvanično novi trener Bahčešehira. Već nekoliko dana se spekuliše oko njegovog novog kluba i nastavka karijere. Najnovije informacije iz Italije su se pojavile tokom dana i manje više su tamošnji mediji najavljivali da je sve gotovo i da će preuzeti Virtus iz Bolonje. A onda - obrt.

Poslije otkaza koji je dobio Marko Barać u Bahčešehiru, stigla je potvrda da će ga zamijeniti njegov sunarodnik Saša Đorđević. Čekali su ga u Italiji, dobili su ga u Turskoj.

"Postigli smo dogovor sa iskusnim trenerom Aleksandrom Đorđevićem koji je tokom trenerske karijere radio mnogim klubovima - Bajernu, Fenerbahčeu, Armaniju, Panatinaikosu i Virtusu. Dobro došao u našu porodicu", stoji u zvaničnom saopštenju kluba.

Pored spomenutih klubova Đorđević je bio selektor reprezentacije Srbije, pa onda i Kine.

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Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

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