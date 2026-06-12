Turski klub Bahčešehir potvrdio je da će Aleksandar Đorđević novi trener poslije odlaska Marka Baraća
Aleksandar Đorđević je i zvanično novi trener Bahčešehira. Već nekoliko dana se spekuliše oko njegovog novog kluba i nastavka karijere. Najnovije informacije iz Italije su se pojavile tokom dana i manje više su tamošnji mediji najavljivali da je sve gotovo i da će preuzeti Virtus iz Bolonje. A onda - obrt.
Poslije otkaza koji je dobio Marko Barać u Bahčešehiru, stigla je potvrda da će ga zamijeniti njegov sunarodnik Saša Đorđević. Čekali su ga u Italiji, dobili su ga u Turskoj.
Welcome to Bahçeşehir Koleji Aleksandar Djordjevic!— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol)June 12, 2026
Kulübümüz; geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır.
Ailemize hoş geldin…pic.twitter.com/1QjkubW3dI
"Postigli smo dogovor sa iskusnim trenerom Aleksandrom Đorđevićem koji je tokom trenerske karijere radio mnogim klubovima - Bajernu, Fenerbahčeu, Armaniju, Panatinaikosu i Virtusu. Dobro došao u našu porodicu", stoji u zvaničnom saopštenju kluba.
"Saša Đorđević je naš novi trener"
Selektor Aleksandar Đorđević i kapiten Miloš Teodosić
Miroslav Muta Nikolić i Aleksandar Đorđević
Pored spomenutih klubova Đorđević je bio selektor reprezentacije Srbije, pa onda i Kine.
BONUS VIDEO:
(MONDO)