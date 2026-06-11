Nikola Mirotić ide kod Saše Đorđevića?

Ambiciozni Bahčešehir već je poslao "ozbiljnu ponudu" Nikoli Mirotiću, objavio je Meridian sport.

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Legenda srpske košarke Aleksandar Saša Đorđević vodiće sljedeće sezone Bahčešehir, a u ekipi bi mogao da ima iskusnog krilnog centra Nikolu Mirotića (35 god, 208 cm), objavio je "Meridian sport".

Prema saznanju beogradskog portala, turski tim je već poslao "ozbiljnu ponudu" Podgoričaninu koji je protekle dvije godine igrao za Monako.

Isti izvor navodi da bi Đorđević trebalo da sljedeće sezone vodi Bahčešehir u Evrokupu, jer se očekuje rastanak turskog tima i srpskog stručnjaka Marka Baraća.

Pod Baraćevom komandom, ekipa je ove nedjelje igrala u polufinalu turskog plej-ofa protiv Bešiktaša i u velikoj drami izgubila u "majstorici" u srijedu uveče od tima Dušana Alimpijevića. Bešiktaš je tako zakazao "reprizu" prošlogodišnjeg finala plej-ofa, a Bahčešehir će krenuti u promjene.

Pod Đorđevićevim vođstvom, Mirotić bi mogao da sljedeće sezone zaigra u Evrokupu posle kontinuiteta od sedam godina u Evroligi u Barseloni, Armaniju i Monaku. Nekadašnji đak Real Madrida i bivši reprezentativac Španije prethodnoje imao zapaženu NBA epizodu od 2014. do 2019, u Čikagu, Nju Orleansu i Milvokiju.

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(MONDO)