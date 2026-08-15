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Melsungen osvojio TV turnir šampiona! Simić "spustio rampu", Sporting nemoćan!

Melsungen osvojio TV turnir šampiona! Simić "spustio rampu", Sporting nemoćan!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Njemački Melsungen slavio u Doboju pobjedom u finalu nad Sportingom.

Melsungen osvojio TV turnir šampiona u Doboju Izvor: Facebook/TV turnir šampiona

Ekipa Melsungena pobjednik je 57. Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona u Doboju.

Nijemci su osvojili trofej pobjedom u finalu nad Sportingom 28:26.

Junak Melsungena bio je Nebojša Simić koji je imao 16 odbrana, te je na kraju proglašen za MVP-a finala.

Kada su u pitanju strijelci Stefanson je postigao 7 golova, a na drugoj strani Guri je zabio šest.

Melsungen je u Doboju do finala stigao pobjedom protiv Sloge 44:26 i Al Ahlijem 25:14. Na drugoj strani, Sporting je prije finala savladao Katar 38:19, a onda i Slovan u vrlo uzbudljivom meču koji je na kraju završen rezultatom 33:31.

Nakon finala proglašen je i najbolji tim turnira koji čine: golman – Nebojša Simić, lijevo krilo - Ori Torkelson, lijevi bek - Martim Košta, srednji bek Staš Skube, desni bek - Danis Krištopans, desno krilo - Dimitri Gnjatov, pivot - Johanes Gola.

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Tagovi

TV Turnir šampiona Rukomet

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