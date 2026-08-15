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Novaku Đokoviću se čisti žrijeb u paklu Sinsinatija, favoriti samo padaju

Novaku Đokoviću se čisti žrijeb u paklu Sinsinatija, favoriti samo padaju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković zna sa kim će igrati ako prođe u treće kolo turnira u Sinsinatiju. To će biti Španac Martin Landaluse koji je "očistio" već dva favorita sa svog puta.

Novaku Đokoviću se čisti žrijeb u paklu Sinsinatija, favoriti samo padaju Izvor: Dylan Buell / Getty images / Profimedia

Novak Đoković zna protiv koga će na teren ukoliko uspije da savlada Avgusta Tirantea u svom meču prvog kola na turniru u Sinsinatiju. Djeluje da mu se pomalo otvara i čisti žrijeb.

Nakon velike drame i više od dva i po sata tenisa Španac Martin Landaluse savladao je Matea Arnaldija i prošao dalje! Tako će Novak bar na papiru imati lakši posao, pošto će igarti sa 67. a ne 34. na svijetu. Na kraju je bilo 6:4, 4:6, 6:4. Nije ovo prvi favorit koga je Španac savladao u Sinsinatiju pošto je u prvom kolu bio bolji od Britanca Džeka Drejpera 6:3, 7:5

Novak Đoković je u meču sa Tiranteom uspio da osvoji prvi set, iako se ozbiljno mučio sa vrućinom, ali i desnim ramenom na kome smo mu vidjeli specijalna pomagala.

Šta se desilo na ostalim mečevima

Izvor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspio da napravi preokret i na kraju ga je izbacio Italijan Koboli 6:1, 4:6, 6:3. Nakon prvog seta na kome se nije pojavio nagovijestio je da može do iznenađenja, ali na kraju ipak završava nastup u drugom kolu. 

Što se tiče ostalih mečeva Merida Agilar iz Španije je iznenadio Marina Čilića i poslije izgubljenog prvog seta je preokrenuo 3:6, 6:1, 6:1. Farija je dobio Bruksbija 6:3, 6:2 dok je Aleksandar Kovačević savladao KArena Hačanova 5:7, 6:3, 7:6. Belgijanac Bloks savladao je Marijana Navonea 6:3, 6:4.

(MONDO)

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00:42
Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

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Novak Đoković Masters Sinsinati

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