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Borac m:tel nadigrao Slovence u prvoj pripremnoj utakmici

Borac m:tel nadigrao Slovence u prvoj pripremnoj utakmici

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Banjalučki Borac m:tel uspješno je započeo seriju kontrolnih utakmica u sklopu priprema za predstojeću sezonu. Crveno-plavi su u prvoj provjeri, odigranoj u Areni u Gradišci, savladali ekipu Grosuplja iz Slovenije rezultatom 34:31.

RK Borac m:tel nadigrao Slovence u prvoj pripremnoj utakmici Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Najzaslužniji za trijumf Banjalučana bio je efikasni Milenko Rožić sa sedam postignutih pogodaka. Odličnu podršku imao je u Vladi Draganiću koji je mrežu rivala zatresao šest puta, dok su po četiri gola dodali Slaven Pejanović i Nikša Trivunović.

Nakon uspješnog starta u Gradišci, izabranike Borca očekuje gust raspored i nastavak uigravanja kroz seriju prijateljskih susreta, a sada izabranicima Mirka Mikića slijedi turneja u Srbiji i utakmice sa Šamotom, Dinamom iz Pančeva i šabačkom Metaloplastikom.
Poslije povratka u Banjaluku, crveno-plavi će odigrati još četiri pripremna meča i to protiv Moslavine, Spačve i visočke Bosne, a generalna proba je protiv Maglaja.

Raspored

18. 8. 2026. RK Šamot - RK Borac (Aranđelovac)

19. 8. 2026. RK Dinamo - RK Borac (Pančevo)

20. 8. 2026. RK Metaloplastika - RK Borac (Šabac)

29. 8. 2026. RK Borac - RK Moslavina (Banja Luka)

5. 9. 2026. RK Borac - RK Spačva (Banja Luka)

12. 9. 2026. RK Borac - RK Bosna Visoko (Banja Luka)

18. 9. 2026. RK Maglaj - RK Borac (Maglaj)

(MONDO)

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