Piksi treba da preuzme Južnu Koreju, zapelo oko "probnog rada"!

Dragan Stojković Piksi na pragu je da preuzme azijsku reprezentaciju koja je doživjela neuspjeh na Svjetskom prvenstvu.

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Bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je na pragu da preuzme selekciju Južne Koreje. On je bez posla još od oktobra kada je usred kvalifikacija za napustio klupu "orlova", ali sada je izvjesno da će ponovo biti u ulozi selektora. Postoji samo jedan problem...

Naime, iz Saveza Južne Koreje mu nude probni period tokom septembra i oktobra, za kada su zakazane četiri utakmice. Ako kandidat prođe test, slijedi mu "stalni" posao. Ovakav vid saradnje se ne dopada Stojkoviću, pa su se pregovori odužili. U svakom slučaju, srpski stručnjak ne krije da je spreman da preuzme ovu selekciju, ali pod njegovim uslovima. Prvi izazov za novog selektora biće Azijski kup.

"Tačno je da sam zainteresovan da preuzmem reprezentaciju Južne Koreje, ali me to interesuje samo ako bih dobio dugoročni angažman, ne v.d", rekao je Stojković za KBS.

Stojković ima veliko iskustvo u Aziji, kao igrač i kao trener, pa mu ne bi bilo potrebno vremena za adaptaciju. Vodio je Nagoju u Japanu, Gvangdžu u Kini, prije nego što je preuzeo reprezentaciju Srbije.

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"Imam dovoljno radnog iskustva u Aziji. Dobro poznajem kulturu i mentalitet, ne bi mi bilo teško da se adaptiram. Koreja je veoma ambiciozan tim sastavljen od igrača sa potencijalom i talentom za dobar rezultat. Tu bih izdvojio Hjunga Mina Sona, Kanga Ina Lija, Junga Vua Seola i Hjuna Kjua Oha".

Ne bi mu smetalo da se preseli u Seul kako bi bio 100 posto posvećen novom poslu. "Ako bih mogao da živim u Seulu, ne bih imao ništa protiv toga da se preselim. Po prirodi vjerujem u svoj trenerski stil, uvjeren sam da bih mogao da podignem korejski fudbal nazad na najviši nivo".

Južna Koreja je ispala sa Svjetskog prvenstva još u grupnoj fazi, poslije čega se Savez zahvalio Hong Mjung Bou.

"Početak nastupa Koreje na Mundijalu je bio dobar, ali koncentracija igrača je poslije toga opala. Očigledno da postoji problem sa kohezijom unutar ekipe. Teško je donositi brze zaključke, jer ne znam šta se dešavalo unutar tima. Prvi prioritet bi mi bio da vratim igračima samopouzdanje".

Osvrnuo se na problem sa kojim se suočio igrač Zvezde Jung Vu Seol, koji je bio na meti žestokih pretnji i kritika navijača. Piksi se nada da će ga imati na raspolaganju, ako do dogovora dođe.

"Svjestan sam buke koja se podigla. Svaki savez ima svoje probleme. Nisam previše zabrinut u vezi toga. Mislim da će se definitivno brzo riješiti ti problemi", zaključio je Stojković.