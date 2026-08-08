Brutalna tuča huligana na zagrebačkom aerodromu! Bed Blu Bojsi napravili sačekušu, navijači padali po automobilima

Navijači Dinamo Zagreba su napravili sačekušu na aerodromu u svom gradu, uslijedila je žestoka tuča.

Izvor: Printscreen

Prema pisanju hrvatskih medija, na zagrebačkom aerodromu "Franjo Tuđman" došlo je do velikog incidenta i tuče između navijača Dinama i splitskog Hajduka.

Kako se navodi, navijači kluba iz prestonice Hrvatske su napravili sačekušu pristalicama najvećeg rivala. Bed Blu Bojsi su sačekali Torcidu koja se vraćala sa evropskog gostovanja iz Litvanije i tada je došlo do žestoke tuče.

U sukobu je učestvovalo oko 50 navijača, a neki od njih su padali po automobilima koji su se našli u blizini.

Policija nije bila prisutna i do sada nema informacije o tome da li je neko ozbiljnije povrijeđen ili priveden.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak tuče:

XX.08.2026Fight Hajduk Split vs Dinamo Zagreb at airport, video from fight only here:https://t.co/E03AW8Zwww



All in one place. Tap to download.

https://t.co/FXnrFRp1rXpic.twitter.com/DF3yRM2GAi — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)August 8, 2026

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