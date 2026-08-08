Brutalna tuča huligana na zagrebačkom aerodromu! Bed Blu Bojsi napravili sačekušu, navijači padali po automobilima

Navijači Dinamo Zagreba su napravili sačekušu na aerodromu u svom gradu, uslijedila je žestoka tuča.
Prema pisanju hrvatskih medija, na zagrebačkom aerodromu "Franjo Tuđman" došlo je do velikog incidenta i tuče između navijača Dinama i splitskog Hajduka.
Kako se navodi, navijači kluba iz prestonice Hrvatske su napravili sačekušu pristalicama najvećeg rivala. Bed Blu Bojsi su sačekali Torcidu koja se vraćala sa evropskog gostovanja iz Litvanije i tada je došlo do žestoke tuče.
U sukobu je učestvovalo oko 50 navijača, a neki od njih su padali po automobilima koji su se našli u blizini.
Policija nije bila prisutna i do sada nema informacije o tome da li je neko ozbiljnije povrijeđen ili priveden.
Na društvenim mrežama se pojavio snimak tuče:
XX.08.2026Fight Hajduk Split vs Dinamo Zagreb at airport, video from fight only here:https://t.co/E03AW8Zwww— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)August 8, 2026
All in one place. Tap to download.
https://t.co/FXnrFRp1rXpic.twitter.com/DF3yRM2GAi
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!