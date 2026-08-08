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Brutalna tuča huligana na zagrebačkom aerodromu! Bed Blu Bojsi napravili sačekušu, navijači padali po automobilima

Brutalna tuča huligana na zagrebačkom aerodromu! Bed Blu Bojsi napravili sačekušu, navijači padali po automobilima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Navijači Dinamo Zagreba su napravili sačekušu na aerodromu u svom gradu, uslijedila je žestoka tuča.

Tuča BBB i Torcide na aerodromu u Zagrebu Izvor: Printscreen

Prema pisanju hrvatskih medija, na zagrebačkom aerodromu "Franjo Tuđman" došlo je do velikog incidenta i tuče između navijača Dinama i splitskog Hajduka.

Kako se navodi, navijači kluba iz prestonice Hrvatske su napravili sačekušu pristalicama najvećeg rivala. Bed Blu Bojsi su sačekali Torcidu koja se vraćala sa evropskog gostovanja iz Litvanije i tada je došlo do žestoke tuče.

U sukobu je učestvovalo oko 50 navijača, a neki od njih su padali po automobilima koji su se našli u blizini.

Policija nije bila prisutna i do sada nema informacije o tome da li je neko ozbiljnije povrijeđen ili priveden.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak tuče:

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Tagovi

BBB Torcida navijači

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