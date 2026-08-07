Nadamo se da će jubilej biti ukrašen plasmanom u plej-of kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Fudbaleri Borca trijumfovali su sinoć nad ML Vitebskom rezultatom 1:0 u prvom odmjeravanju snaga u okviru trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Do pobjede protiv aktuelnog šampiona Bjelorusije crveno-plavi su stigli pogotkom Stefana Savića (14. minut, op.a.), koji je nastupom u ovom susretu izjednačio rekord Envera Kulašina po broju evropskih mečeva za Borac (25). Takođe, sinoć je četvrti put poentirao na ino-sceni u dresu Borca, izdvojivši se na drugom mjestu klupske vječne liste strijelaca. U leđa gleda samo legendarnom napadaču Borca Muhamedu Ibrahimbegoviću, koji je na tronu od 1975. godine, kada je dao šest golova.
Revanš se igra sljedećeg četvrtka (13. avgust) na neutralnom terenu, u mađarskom gradu Mezokevešd. Upravo na toj utakmici biće ispisana nova stranica Borčeve međunarodne istorije, s obzirom na to da će u gradiću udaljenom 136 kilometara od Budimpešte klub iz Platonove ulice odigrati jubilarni, 50. meč!
Borac u Mađarskoj obilježava jubilej: Revanš sa ML Vitebskom biće 50. nastup crveno-plavih u Evropi!
Pod svjetlima blještaje evropske pozornice Borac je debitovao u već pomenutoj 1975. godini, kada je igrao dvomeče protiv Rimelanža (Luksemburg) i Anderlehta (Belgija) u sklopu Kupa pobjednika kupova. U istom takmičenju igrao je i 13 godine kasnije, kada ga je žrijeb spojio sa Metalistom (Sovjetski Savez), dok se u 20. vijeku oprobao i u Mitropa kupu, osvojivši trofej nakon boljeg izvođenja penala u duelima sa domaćom Fođom (Italija) i Vašutašom (Mađarska).
Na ino-scenu Borac se vratio 2010. godine, a od tada pa do danas, nastupao je u tri takmičenja – Ligi šampiona, Ligi Evrope i Konferencijskoj ligi, u kojoj će pokušati da ponovi rezultat iz 2024. godine i plasira se u glavnu, ligašku fazu.
Ukoliko na tom putu eliminišu ML Vitebsk, posljednja kvalifikaciona prepreka biće poraženi tim iz dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope u kojem se sastaju Tun (Švajcarska) i Vikingur (Island). Trenutno su okršaju sa Borcem bliži Islanđani, koji su sinoć u Švajcarskoj upisali visok poraz (3:0).
SVE UTAKMICE BORCA U MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA
1975-1976
Prvo kolo Kupa pobjednika kupova
17. septembar 1975. Borac – Rimelanž 9:0 (Ibrahimbegović 5, Cetina 3, Jurković)
2. oktobar 1975. Rimelanž – Borac 1:5 (Smileski, Kreso, Kovačević, Vidačak, Marjanović)
Drugo kolo Kupa pobjednika kupova
22. oktobar 1975. Anderleht – Borac 3:0
5. novembar 1975. Borac – Anderleht 1:0 (Ibrahimbegović)
1988-1989
Prvo kolo Kupa pobjednika kupova
7. septembar 1988. Borac – Metalist 2:0 (Lemić, Lipovac)
5. oktobar 1988. Metalist – Borac 4:0
1992
Mitropa kup
27. maj 1992. Fođa – Borac 2:2, penalima 2:4 (Šašivarević, Lipovac)
29. maj 1992. Vašutaš – Borac 1:1, penalima 3:5 (Filipović)
2010-2011
Drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope
15. jul 2010. Lozana – Borac 1:0
22. jul 2010. Borac – Lozana 1:1 (Vukelja)
2011-2012
Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona
13. jul 2011. Makabi Haifa – Borac 5:1 (Raspudić)
20. jul 2011. Borac – Makabi Haifa 3:2 (Krunić 2, Vidaković)
2012-2013
Prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope
5. jul 2012. Borac – Čelik Nikšić 2:2 (Stokić, Dugić)
12. jul 2012. Čelik Nikšić – Borac 1:1 (Grahovac)
2020-2021
Prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope
27. avgust 2020. Borac – Sutjeska (Nikšić) 1:0 (Vranješ)
Drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope
17. septembar 2020. Borac – Rio Ave 0:2
2021-2022
Prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona
6. jul 2021. Kluž – Borac 3:1 (Moraitis)
13. jul 2021. Borac – Kluž 2:1 (Vranješ, Moraitis)
Drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu
22. jul 2021. Linfild – Borac 4:0
29. jul 2021. Borac – Linfild 0:0
2022-2023
Prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu
7. jul 2022. Borac – B36 Toršavn 2:0 (Tatar, Piščević)
14. jul 2022. B36 Toršavn – Borac 3:1, 4:3 (Tatar)
2023-2024
Drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu
27. jul 2023. Austrija – Borac 1:0
3. avgust 2023. Borac – Austrija 1:2 (Kortes)
2024-2025
Prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona
10. jul 2024. Borac – Egnatija 1:0 (Hrelja)
17. jul 2024. Egnatija – Borac 2:1, penalima 1:4 (Lukić)
Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona
24. jul 2024. PAOK – Borac 3:2 (Erera, Kulašin)
31. jul 2024. Borac – PAOK 0:1
Treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope
8. avgust 2024. KI Klaksvik – Borac 2:1 (Jensen autogol)
15. avgust 2024. Borac – KI Klaksvik 3:1 (Srećković, Savić, Majers)
Plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope
22. avgust 2024. Ferencvaroš – Borac 0:0
29. avgust 2024. Borac – Ferencvaroš 1:1, penalima 2:3 (Majers)
Konferencijska liga
3. oktobar 2024. Borac – Panatinaikos 1:1 (Despotović)
24. oktobar 2024. APOEL – Borac 0:1 (Savić)
7. novembar 2024. Vikingur – Borac 2:0
28. novembar 2024. Borac – LASK 2:1 (Despotović, Skorup)
12. decembar 2024. Šamrok – Borac 3:0
19. decembar 2024. Borac – Omonija 0:0
Plej-in za osminu finala Konferencijske lige
13. februar 2025. Borac – Olimpija Ljubljana 1:0 (Ogrinec)
20. februar 2025. Olimpija Ljubljana – Borac 0:0
Osmina finala Konferencijske lige
6. mart 2025. Borac – Rapid Beč 1:1 (Vuković)
13. mart 2025. Rapid Beč – Borac 2:1 (Ogrinec)
2025-2026
Prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu
10. jul 2025. Borac – Santa Koloma 1:4 (Kulašin)
17. jul 2025. Santa Koloma – Borac 0:2 (Erera, Perić)
2026-2027
Prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona
7. jul 2026. Borac – Levski 1:1 (Juričić)
14. jul 2026. Levski – Borac 4:0
Drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu
23. jul 2026. Borac – Petrokub 3:0 (Hrelja, Juričić, Roguljić)
30. jul 2026. Petrokub – Borac 3:3 (Savić, Hiroš, Roguljić)
Treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu
6. avgust 2026. Borac – ML Vitebsk 1:0 (Savić)
(mondo.ba, D. Šutvić)
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