Nadamo se da će jubilej biti ukrašen plasmanom u plej-of kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Borca trijumfovali su sinoć nad ML Vitebskom rezultatom 1:0 u prvom odmjeravanju snaga u okviru trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Do pobjede protiv aktuelnog šampiona Bjelorusije crveno-plavi su stigli pogotkom Stefana Savića (14. minut, op.a.), koji je nastupom u ovom susretu izjednačio rekord Envera Kulašina po broju evropskih mečeva za Borac (25). Takođe, sinoć je četvrti put poentirao na ino-sceni u dresu Borca, izdvojivši se na drugom mjestu klupske vječne liste strijelaca. U leđa gleda samo legendarnom napadaču Borca Muhamedu Ibrahimbegoviću, koji je na tronu od 1975. godine, kada je dao šest golova.

Revanš se igra sljedećeg četvrtka (13. avgust) na neutralnom terenu, u mađarskom gradu Mezokevešd. Upravo na toj utakmici biće ispisana nova stranica Borčeve međunarodne istorije, s obzirom na to da će u gradiću udaljenom 136 kilometara od Budimpešte klub iz Platonove ulice odigrati jubilarni, 50. meč!

Vidi opis Borac u Mađarskoj obilježava jubilej: Revanš sa ML Vitebskom biće 50. nastup crveno-plavih u Evropi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

Pod svjetlima blještaje evropske pozornice Borac je debitovao u već pomenutoj 1975. godini, kada je igrao dvomeče protiv Rimelanža (Luksemburg) i Anderlehta (Belgija) u sklopu Kupa pobjednika kupova. U istom takmičenju igrao je i 13 godine kasnije, kada ga je žrijeb spojio sa Metalistom (Sovjetski Savez), dok se u 20. vijeku oprobao i u Mitropa kupu, osvojivši trofej nakon boljeg izvođenja penala u duelima sa domaćom Fođom (Italija) i Vašutašom (Mađarska).

Na ino-scenu Borac se vratio 2010. godine, a od tada pa do danas, nastupao je u tri takmičenja – Ligi šampiona, Ligi Evrope i Konferencijskoj ligi, u kojoj će pokušati da ponovi rezultat iz 2024. godine i plasira se u glavnu, ligašku fazu.

Ukoliko na tom putu eliminišu ML Vitebsk, posljednja kvalifikaciona prepreka biće poraženi tim iz dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope u kojem se sastaju Tun (Švajcarska) i Vikingur (Island). Trenutno su okršaju sa Borcem bliži Islanđani, koji su sinoć u Švajcarskoj upisali visok poraz (3:0).

SVE UTAKMICE BORCA U MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA

1975-1976

Prvo kolo Kupa pobjednika kupova

17. septembar 1975. Borac – Rimelanž 9:0 (Ibrahimbegović 5, Cetina 3, Jurković)

2. oktobar 1975. Rimelanž – Borac 1:5 (Smileski, Kreso, Kovačević, Vidačak, Marjanović)

Drugo kolo Kupa pobjednika kupova

22. oktobar 1975. Anderleht – Borac 3:0

5. novembar 1975. Borac – Anderleht 1:0 (Ibrahimbegović)

1988-1989

Prvo kolo Kupa pobjednika kupova

7. septembar 1988. Borac – Metalist 2:0 (Lemić, Lipovac)

5. oktobar 1988. Metalist – Borac 4:0

1992

Mitropa kup

27. maj 1992. Fođa – Borac 2:2, penalima 2:4 (Šašivarević, Lipovac)

29. maj 1992. Vašutaš – Borac 1:1, penalima 3:5 (Filipović)

2010-2011

Drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope

15. jul 2010. Lozana – Borac 1:0

22. jul 2010. Borac – Lozana 1:1 (Vukelja)

2011-2012

Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

13. jul 2011. Makabi Haifa – Borac 5:1 (Raspudić)

20. jul 2011. Borac – Makabi Haifa 3:2 (Krunić 2, Vidaković)

2012-2013

Prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope

5. jul 2012. Borac – Čelik Nikšić 2:2 (Stokić, Dugić)

12. jul 2012. Čelik Nikšić – Borac 1:1 (Grahovac)

2020-2021

Prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope

27. avgust 2020. Borac – Sutjeska (Nikšić) 1:0 (Vranješ)

Drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope

17. septembar 2020. Borac – Rio Ave 0:2

2021-2022

Prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

6. jul 2021. Kluž – Borac 3:1 (Moraitis)

13. jul 2021. Borac – Kluž 2:1 (Vranješ, Moraitis)

Drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu

22. jul 2021. Linfild – Borac 4:0

29. jul 2021. Borac – Linfild 0:0

2022-2023

Prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu

7. jul 2022. Borac – B36 Toršavn 2:0 (Tatar, Piščević)

14. jul 2022. B36 Toršavn – Borac 3:1, 4:3 (Tatar)

2023-2024

Drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu

27. jul 2023. Austrija – Borac 1:0

3. avgust 2023. Borac – Austrija 1:2 (Kortes)

2024-2025

Prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

10. jul 2024. Borac – Egnatija 1:0 (Hrelja)

17. jul 2024. Egnatija – Borac 2:1, penalima 1:4 (Lukić)

Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

24. jul 2024. PAOK – Borac 3:2 (Erera, Kulašin)

31. jul 2024. Borac – PAOK 0:1

Treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope

8. avgust 2024. KI Klaksvik – Borac 2:1 (Jensen autogol)

15. avgust 2024. Borac – KI Klaksvik 3:1 (Srećković, Savić, Majers)

Plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope

22. avgust 2024. Ferencvaroš – Borac 0:0

29. avgust 2024. Borac – Ferencvaroš 1:1, penalima 2:3 (Majers)

Konferencijska liga

3. oktobar 2024. Borac – Panatinaikos 1:1 (Despotović)

24. oktobar 2024. APOEL – Borac 0:1 (Savić)

7. novembar 2024. Vikingur – Borac 2:0

28. novembar 2024. Borac – LASK 2:1 (Despotović, Skorup)

12. decembar 2024. Šamrok – Borac 3:0

19. decembar 2024. Borac – Omonija 0:0

Plej-in za osminu finala Konferencijske lige

13. februar 2025. Borac – Olimpija Ljubljana 1:0 (Ogrinec)

20. februar 2025. Olimpija Ljubljana – Borac 0:0

Osmina finala Konferencijske lige

6. mart 2025. Borac – Rapid Beč 1:1 (Vuković)

13. mart 2025. Rapid Beč – Borac 2:1 (Ogrinec)

2025-2026

Prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu

10. jul 2025. Borac – Santa Koloma 1:4 (Kulašin)

17. jul 2025. Santa Koloma – Borac 0:2 (Erera, Perić)

2026-2027

Prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

7. jul 2026. Borac – Levski 1:1 (Juričić)

14. jul 2026. Levski – Borac 4:0

Drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu

23. jul 2026. Borac – Petrokub 3:0 (Hrelja, Juričić, Roguljić)

30. jul 2026. Petrokub – Borac 3:3 (Savić, Hiroš, Roguljić)

Treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu

6. avgust 2026. Borac – ML Vitebsk 1:0 (Savić)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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