Banjalučani su protiv Vitebska rano poveli, zatim ostali sa igračem više, ali nisu iskoristili prilike da upišu ubjedljiviju pobjedu protiv Bjelorusa. Revanš za sedam dana u Mađarskoj.

Fudbaleri Borca ostvarili su pobjedu u prvom susretu treće kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali ostaje utisak da je banjalučki tim na svom terenu mogao da obezbijedi i osjetniju prednost.

BORAC - VITEBSK 1:0 (1:0)

/Savić 14/

Izabranici Vinka Marinovića sjajno su otvorili meč i već od samog početka nametnuli svoj ritam, što se isplatilo u 14. minutu. Nakon odlične asistencije Damira Hrelje, Stefan Savić je spretno zaobišao golmana Pavela Pavljučenka i bez problema poslao loptu u praznu mrežu za zasluženo vođstvo.

Problemi za goste dodatno su se produbili u 33. minutu, kada je iranski internacionalac Milad Mohamadi zbog drugog žutog kartona (prvi zaradio u 21. minutu) morao ranije pod tuš. Samo dva minuta kasnije, Borac je mogao u potpunosti da nokautira protivnika i iskoristi igrača više, ali je Luka Juričić u 35. minutu uzdrmao samo prečku.

U nastavku susreta Banjalučani nisu uspjeli da materijalizuju brojne prilike i brojčanu nadmoć na terenu. Najbolji strijelac ekipe Juričić propustio je nekoliko izuzetnih šansi u drugom poluvremenu da riješi pitanje pobjednika i donese mirniji put na revanš.

Treba pomenuti i golmana gostiju Pavela Pavljučenka, koji je bio izuzetno inspirisan na Gradskom stadionu, te je sa deset odbrana bio najzaslužniji što je njegov tim primio samo jedan gol. Istina, i sreća je bila na strani Bjelorusa jer su domaći dva puta pogađali okvir gola. Prvo je Juričić u prvom poluvremenu pogodio prečku, a isti ishod bio je i u nadoknadi izgubljenog vremena nakon šuta Viktora Rogana.

Vidi opis Borac slavio protiv Vitebska, ali propustio priliku za ubjedljiviji trijumf pred revanš (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

Iako Borac u drugom meču nosi gol prednosti (1:0), u revanšu koji se igra za sedam dana u Mađarskoj, na neutralnom terenu i pred praznim tribinama, sve ostaje potpuno otvoreno.

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