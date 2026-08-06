Banjalučani su protiv Vitebska rano poveli, zatim ostali sa igračem više, ali nisu iskoristili prilike da upišu ubjedljiviju pobjedu protiv Bjelorusa. Revanš za sedam dana u Mađarskoj.
Fudbaleri Borca ostvarili su pobjedu u prvom susretu treće kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali ostaje utisak da je banjalučki tim na svom terenu mogao da obezbijedi i osjetniju prednost.
- BORAC - VITEBSK 1:0 (1:0)
/Savić 14/
Izabranici Vinka Marinovića sjajno su otvorili meč i već od samog početka nametnuli svoj ritam, što se isplatilo u 14. minutu. Nakon odlične asistencije Damira Hrelje, Stefan Savić je spretno zaobišao golmana Pavela Pavljučenka i bez problema poslao loptu u praznu mrežu za zasluženo vođstvo.
Problemi za goste dodatno su se produbili u 33. minutu, kada je iranski internacionalac Milad Mohamadi zbog drugog žutog kartona (prvi zaradio u 21. minutu) morao ranije pod tuš. Samo dva minuta kasnije, Borac je mogao u potpunosti da nokautira protivnika i iskoristi igrača više, ali je Luka Juričić u 35. minutu uzdrmao samo prečku.
U nastavku susreta Banjalučani nisu uspjeli da materijalizuju brojne prilike i brojčanu nadmoć na terenu. Najbolji strijelac ekipe Juričić propustio je nekoliko izuzetnih šansi u drugom poluvremenu da riješi pitanje pobjednika i donese mirniji put na revanš.
Treba pomenuti i golmana gostiju Pavela Pavljučenka, koji je bio izuzetno inspirisan na Gradskom stadionu, te je sa deset odbrana bio najzaslužniji što je njegov tim primio samo jedan gol. Istina, i sreća je bila na strani Bjelorusa jer su domaći dva puta pogađali okvir gola. Prvo je Juričić u prvom poluvremenu pogodio prečku, a isti ishod bio je i u nadoknadi izgubljenog vremena nakon šuta Viktora Rogana.
Borac slavio protiv Vitebska, ali propustio priliku za ubjedljiviji trijumf pred revanš (VIDEO)
Iako Borac u drugom meču nosi gol prednosti (1:0), u revanšu koji se igra za sedam dana u Mađarskoj, na neutralnom terenu i pred praznim tribinama, sve ostaje potpuno otvoreno.
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KRAJ
Minimalna pobjeda Borca.
90+2' - Ponovo prečka!
Rogan sa velike udaljenosti pogađa prečku. Nemaju sreće fudbaleri Borca, drugi pogođen okvir gola večeras.
90' - Tri minuta nadoknade
89' - Ogrinec!
Veoma dobar šut Ogrineca iz daljine, ali Pavljučenko je još jednom na mjestu. Razbranio se golman Vitebska u drugom poluvremenu.Izvor: Mondo/Slaven Petković
88' - Finiš utakmice u Banjaluci
I dalje minimalno vođstvo Borca, iako je moglo biti drugačije.
84' - Posljednje izmjene na meču
Upravo će Koncevoj van terena, mijenja ga Kleoniz, dok je u igri i Žuk, koji je zamijenio Bojića.
83' - Koncevoj "požutio"
Još jedan igrač Vitebska u bilježnici sudije Džoija Koja. Koncevoj je zaradio javnu opomenu.
82' - Ponovo Pavljučenko brani
Novi pokušaj Jurilića, ali ishod je isti - Pavljučenko je izuzetno raspoložen večeras.
78' - Vuković na terenu umjesto Savića
Posljednja izmjena u Borcu. Vuković mijenja Savića.
Iako je Marinović mijenjao samo tri igrača, iskoristio je sve termine za izmjene, tako da će "crveno-plavi" meč završiti u aktuelnom sastavu.
77' - Dalekometni pokušaj Bjelorusa
Iznenada se na šut iz velike daljine odlučio Bočarov, ali nema problema za Jurkasa.
70' - Roguljić mijenja Hrelju
Druga promjena u timu Borca.
70' - Najbolja šansa za Vitebsk
Koncevoj se našao pred golom Borca, ali nije bio precizan. Ipak, zaspala je na trenutak odbrana domaćih, što je moglo da košta "crveno-plave".Izvor: Mondo/Slaven Petković
67' - Dvostruka izmjena kod gostiju
Trener gostiju ponovo mijenja. Na terenu su Maskalenčik i Gnaka, a meč je završen za Skibskog i Gromika.
60' - Hiroš mijenja Deketa
Vinko Marinović vrši prvu izmjenu. Na terenu je Hiroš, koji je zamijenio Deketa.
59' - Potpuna ofanziva Borca
Još jednom Pavljučenka spašava goste. Rogan je bio najprisebniji u gužvi, šutirao sa dva metra, ali čuvar mreže bjeloruskog tima još jednom je siguran. Drži Vitebsk u igri.Izvor: Mondo/Slaven Petković
58' - Kakva odbrana Pavljučenka!
Nevjerovatno šta je sada odbranio golman gostiju. Jojić je sjajno naciljao, ali Pavljučenko "vadi" loptu iz rašlji i šalje je u korner. Sve veći pritisak Borca.
56' - Novi pokušaj Juričića
Ogrinec je ubacio, Juričić iz teške pozicije šutirao glavom - još jednom pored gola.Izvor: Mondo/Slaven Petković
54' - Prva izmjena
Mijenjaju gosti. Baranok je u igri umjesto Dijabatea, tako da će gosti sada igrati još defanzivnije.
52' - Juričića neće, pa neće
Nema sreće Juričić večeras. Sada je pokušao iz slobodnog udarca sa nekih 18 metara, ali nije bio precizan.
48' - Velika šansa za Juričića
Zamalo 2:0. Juričić je imao drugu veliku priliku danas, šutirao je glavom, ali pored gola.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme
Nema izmjena.
- poluvrijeme -
Fudbaleri Borca sjajno su otvorili meč i već od samog početka nametnuli svoj ritam, što se isplatilo u 14. minutu. Nakon odlične asistencije Hrelje, Savić je spretno zaobišao golmana Pavljučenka i bez problema poslao loptu u praznu mrežu za zasluženo vođstvo svog tima.
Problemi za rivala dodatno su se produbili u 33. minutu, kada je Mohamadi zbog drugog žutog kartona (prvi zaradio u 21. minutu) morao ranije pod tuš. Samo dva minuta kasnije, Borac je mogao u potpunosti da nokautira protivnika i iskoristi igrača više, ali je Juričić u 35. minutu uzdrmao samo prečku.
Borac slavio protiv Vitebska, ali propustio priliku za ubjedljiviji trijumf pred revanš (VIDEO)
45+3' - Pokušaj Erere iz daljine
Dugo je Erera vukao loptu, možda je imao i bolje rješenje, ali odlučio se za šut iz daljine. Međutim, nije to bio jak šut, tako da je Pavljučenko bez problema uhvatio loptu.
45+1' - Žuti karton i za Ereru
Prva javna opomena za Banjalučane.
45' - Četiri minuta nadoknade
40' - Jurkas brani
Oslobodili su se gosti, pa prijete i sa igračem manje. Mesarović je sada pokušao iz daljine, ali Jurkas je siguran.
39' - Odlični Jojić u odbrani
Zaprijetili su gosti, ali Jojić je sjajan u defanzivi - uklizao je i spriječio Dijabatea da uputi bolji šut.
36' - Novi žuti karton za goste
Nervozni su fudbaleri Vitebska, a sada je "požutio" i Mesarović.
35' - Prečka!
Nova prilika Borca, i to sjajna. Međutim, nema drugog gola - Juričić je pogodio prečku.
33' - Borac sa igračem više!
Isključen je Mohamadi!Izvor: Mondo/Slaven Petković
Drugi žuti karton za Iranca, koji jednostavno ništa ne može protiv Hrelje. Napravio je još jedan prekršaj i zaradio isključenje. U 21 zaradio je prvi, a u 33. minutu drugi žuti karton i za njega je meč završen.
31' - Sjajan pokušaj Hrelje
Ponovo je Hrelja raspoložen, pokušao je iz daljine, ali nije bio dovoljno precizan. Lopta odlazi tik pored desne stative Pavljučenkovog gola.
28' - Još jednom Koncevoj - loše
Izuzetno loš pokušaj gostiju, koji na isteku pola sata igre još nisu ozbiljno zaprijetili golu Borca.
24' - Pauza za osvježenje
Biće mali predah na sredini prvog poluvremena, igrači će imati priliku da se osvježe.
Borac slavio protiv Vitebska, ali propustio priliku za ubjedljiviji trijumf pred revanš (VIDEO)
22' - Prijete i gosti
Konačno da smo nešto vidjeli i od gostiju. Koncevoj je pokušao, ali nema problema za Jurkasa.
21' - Prvi žuti karton na utakmici
Iranski internacionalac Mohamadi je prvi igrač sa javnom opomenom na meču. Izgubio je duel sa Hreljom, a onda mu nije preostalo ništa drugo nego da faulira igrača Borca.Izvor: Mondo/Slaven Petković
14' - GOOOL!!! Borac vodi!
Sjajna asistencija Hrelje za Savića, koji je zaobišao Pavljučenka, a onda pogodio nebranjeni gol. Isplatio se pritisak Borca koji vodi nakon nepunih 15 minuta.Izvor: Mondo/Slaven Petković
Prvo je Karolina poslao dugi pas prema Hrelji, koji je idealno proturio loptu između dva protivnička igrača, a onda je uslijedila egzekucija Savića.
10' - Savić izblokiran
Dobra akcija Borca koju je pokrenuo mladi Deket, ali je Savić na kraju izblokiran. Nije bilo opasnosti po gol Bjelorusa.
8' - Dvije prilike za Borac
Pokušao je Erera iz slobodnog udarca da matira golmana Vitebska, ali je Pavljučenko odbranio. Odbila se lopta zatim do Rogana, ali i njegov pokušaj "ukrotio" je čuvar mreže gostiju.
Prijeti Borac, bolji su Banjalučani na početku meča, ali za sada mreže miruju.Izvor: Mondo/Slaven Petković
2' - Prvi pokušaj
Hrelja se oslobodio svog čuvara, šutirao, ali lopta odlazi visoko preko gola gostiju. Ipak, pišemo prvo uzbuđenje pred golom Vitebska, nakon šuta fudbalera Borca sa ruba šesnaesterca.
1' - Počeo je dvoboj na Gradskom stadionu
Uskoro počinje meč
Sve je spremno za duel Borca i Vitebska.
Borac slavio protiv Vitebska, ali propustio priliku za ubjedljiviji trijumf pred revanš (VIDEO)
Pogledajte atmosferu sa Gradskog stadiona
Bliži se početak meča Borca i Vitebska. Pogledajte atmosferu uoči prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu:
Popunjavaju se tribine
Borac slavio protiv Vitebska, ali propustio priliku za ubjedljiviji trijumf pred revanš (VIDEO)
Igrači su na zagrijavanju
Do početka utakmice u Banjaluci ostalo je još 40-ak minuta, a igrači oba tima su na zagrijavanju.
Borac slavio protiv Vitebska, ali propustio priliku za ubjedljiviji trijumf pred revanš (VIDEO)
Borac slavio protiv Vitebska, ali propustio priliku za ubjedljiviji trijumf pred revanš (VIDEO)
Šta je mijenjao Marinović?
U odnosu na revanš meč sa Petrokubom, trener Borca Vinko Marinović odlučio se na dvije promjene. U odbrani je Nemanju Jaškića zamijenio Bart Majers, dok će u ofanzivnom dijelu tima mladi Matej Deket igrati umjesto Amera Hiroša.
SASTAVI:
- BORAC: Jurkas, Rogan, Karolina, Majers, Erera, Ogrinec, Jojić, Deket, Hrelja, Savić, Juričić. Trener: Vinko Marinović.
- ML VITEBSK: Pavljučenko, Skibski, Volkov, Gomanov, Mohamadi, Mesarović, Bočarov, Gromiko, Koncevoj, Dijabate, Bosić. Trener: Filip Sokolinski.
Promjena na spisku
Sa spiska Banjalučana izostavljen je Ognjen Radošević, a na listi registrovanih igrača našao se Ivan Kukavica, doskorašnji igrač Posušja, koji je nedavno potpisao ugovor sa klubom iz Platonove ulice.
Čemu se nada Filip Sokolinski, trener Vitebska?
Trener bjeloruskog tima Filip Sokolinski optimistično je najavio večerašnji duel protiv Borca.
"Šta mislite sa kojim bismo rezutatom bili zadovoljni? (smijeh). U sportu je naravno cilj uvijek pobjeda, tako da naravno težimo da slavimo u Banjaluci."Izvor: MONDO
Šta je rekao Vinko Marinović?
U najavi meča, trener Borca Vinko Marinović analizirao je protivnika.
"Znamo da je Vitebsk jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana, sa jasnom idejom u igri. Međutim, naš fokus je na nama i na našoj igri, jer sutra, naravno, moramo da odigramo jednu utakmicu koja mora biti na nivou evropskih. Kad to kažem, onda mislim prije svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju da budu na najvišem nivou.
Kao što i sami znate, svaki detalj je uvijek jako bitan i može da odluči utakmicu, ali isto tako biće nam sutra potrebno i strpljenje, sasvim sigurno. ML Vitebsk je ekipa koja ima veoma dobru tranziciju, tako da moramo da budemo izuzetno koncentrisani i pametni i, što je najbitnije, moramo da budemo konkretni i da gledamo kako da kontrolišemo utakmicu."Izvor: MONDO
Gdje ide pobjednik?
Tim koji bude uspješniji u ovom dvomeču steći će pravo nastupa u plej-ofu, posljednjoj rundi prije ligaške faze. Protivnik u četvrtom kvalifikacionom kolu bio bi poraženi tim iz dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope u kojem se sastaju Tun (Švajcarska) i stari Borčev znanac Vikingur (Island), sa kojim su Banjalučani igrali u ligaškom dijelu takmičenja prije dvije godine.
Aktuelni šampioni Švajcarske i Islanda večeras igraju svoj prvi meč, sa početkom u 20.00 časova, a domaćin je Tun. Revanš u Rejkjaviku igra se sljedećeg četvrtka, dok će se utakmice plej-ofa igrati 20. i 27. avgusta. Borac bi, u slučaju da eliminiše Bjeloruse, bio gost u prvom odmjeravanju snaga.
Revanš za sedam dana u Mađarskoj, bez gledalaca
Za razliku od Borca, ML Vitebsk neće moći da računa na huk sa tribina. Odluka o putniku u plej-of pašće 13. avgusta na neutralnom terenu, u mađarskom gradiću Mezokevešd, a meč će biti igran bez prisustva publike. Tu mjeru izrekla je Evropska fudbalska federacija (UEFA) zbog učešća Bjelorusije u ratu Rusije i Ukrajine.
Holanđanin na centru
Glavni arbitar biće Holanđanin Džoi Koj (1991.), koji je dijelio pravdu Borcu krajem jula 2023. godine na gostovanju bečkoj Austriji. U radu će mu pomagati Dion Fikert i Murat Kučukerbir, dok će četvrti sudija biti Janik Van der Lan.
Za razliku od prva dva kola, u ovom će moći da se koristi VAR sistem. U Banjaluci su za "gledanje u monitore" zaduženi Ervin Blank i Robin Hensgens.
Dobro došli u MONDO prenos uživo
Duel sa Gradskog stadiona pratimo uživo u tekstualnom prenosu od 20.30.
UKRATKO
- Borac - Vitebsk 1:0