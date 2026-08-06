logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borcu stigla "čestitka" iz UEFA pred dvomeč sa Bjelorusima: Crveno-plavi moraju da plate 12.750 evra!

Borcu stigla "čestitka" iz UEFA pred dvomeč sa Bjelorusima: Crveno-plavi moraju da plate 12.750 evra!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Faktor
0

Zbog propusta u organizaciji meča sa Levskim, šampion BiH biće "lakši" za 12.750 evra.

UEFA kaznila Borac sa 12 750 evra Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca večeras će dočekati bjeloruski ML Vitebsk u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Na dan prvog duela sa aktuelnim šampionom ove države, objelodanjeno je da je UEFA izrekla novčanu kaznu Borcu zbog incidenata na meču sa Levskim, koji je igran 7. jula na Gradskom stadionu. Kako ovog četvrtka piše Faktor, Banjalučanima je stigla "čestitka" iz evropske kuće fudbala, u kojoj se potražuje 12.750 evra na osnovu dva prekršaja.

Možda će vas zanimati

Najveći dio ovog iznosa, 10.000 evra, ide na ubacivanje predmeta na teren tokom meča, a ostatak na upotrebu pirotehničkih sredstava.
Takođe, navodi se da je, uz dvije novčane kazne, Borac dobio i upozorenje zbog problema sa pristupom stadionu, odnosno ulazima i izlazima.

Podsjetimo, Borac će sa ML Vitebskom igrati sa početkom u 20.30 časova. Revanš se igra sljedećeg četvrtka (13. jul) na neutralnom terenu, u mađarskom gradu Mezokevešd, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u plej-ofu igrati sa poraženim timom iz dva duela trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope u kojima se sastaju Tun (Švajcarska) i Vikingur (Island).

(mondo.ba/Faktor)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

UEFA FK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC