Borcu stigla "čestitka" iz UEFA pred dvomeč sa Bjelorusima: Crveno-plavi moraju da plate 12.750 evra!

Zbog propusta u organizaciji meča sa Levskim, šampion BiH biće "lakši" za 12.750 evra.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca večeras će dočekati bjeloruski ML Vitebsk u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Na dan prvog duela sa aktuelnim šampionom ove države, objelodanjeno je da je UEFA izrekla novčanu kaznu Borcu zbog incidenata na meču sa Levskim, koji je igran 7. jula na Gradskom stadionu. Kako ovog četvrtka piše Faktor, Banjalučanima je stigla "čestitka" iz evropske kuće fudbala, u kojoj se potražuje 12.750 evra na osnovu dva prekršaja.

Najveći dio ovog iznosa, 10.000 evra, ide na ubacivanje predmeta na teren tokom meča, a ostatak na upotrebu pirotehničkih sredstava.

Takođe, navodi se da je, uz dvije novčane kazne, Borac dobio i upozorenje zbog problema sa pristupom stadionu, odnosno ulazima i izlazima.

Podsjetimo, Borac će sa ML Vitebskom igrati sa početkom u 20.30 časova. Revanš se igra sljedećeg četvrtka (13. jul) na neutralnom terenu, u mađarskom gradu Mezokevešd, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u plej-ofu igrati sa poraženim timom iz dva duela trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope u kojima se sastaju Tun (Švajcarska) i Vikingur (Island).

(mondo.ba/Faktor)

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