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Stefan Milić: "Niti sam Lazovića 'nokautirao', niti sam se tukao sa njim"

Stefan Milić: "Niti sam Lazovića 'nokautirao', niti sam se tukao sa njim"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Stefan Milić demantovao je tvrdnje o sukobu sa Dankom Lazovićem, naglašavajući da su informacije netačne i da će preduzeti pravne korake.

Stefan Milić demantovao da se potukao sa Dankom Lazovićem Izvor: Gokhan Taner / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije klupskog saopštenja Partizana, i fudbaler crno-bijelih Stefan Milić demantovao je informaciju da se potukao sa Dankom Lazovićem.

"Da budem potpuno jasan, ovo što je objavljeno je laž. Nikakav fizički sukob između Danka Lazovića i mene se nije dogodio. Nisam ga 'nokautirao', nisam se sa njim tukao, niti se desilo bilo šta slično onome što je napisano. Tvrdnje da je bio pijan i da me napao su potpuno neistinite i neosnovane. Treba sagledati stvari sa svih strana i ne dozvoliti da se plasiranjem lažnih i neprovjerenih informacija sistematski narušava ugled Partizana. Ovo nije prvi put da se iznose neistinite i pokušava stvoriti pogrešna slika", napisao je crnogorski fudbaler.

Najavio je Milić i angažovanje advokata.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

"Kreiranje ovakvih priča pozivanjem na neprovjerene izvore ne predstavlja novinarstvo, već širenje dezinformacija koje direktno narušavaju ugled. Svi objavljeni sadržaji biće sačuvani i biće preduzeti odgovarajući pravni koraci protiv odgovornih", dodao je fudbaler na Instagramu.

FK Partizan je ranije danas oštro demantovao da je izbio sukob fudbalera i direktora.

"Fudbalski klub Partizan odlučno demantuje i odbacuje potpuno netačne informacije objavljene u pojedinim medijima, prema kojima je generalni direktor kluba izazvao sukob sa igračima koji je prerastao u tuču i nasilje. Ništa od navedenog se nije dogodilo. Riječ je o potpuno izmišljenim tvrdnjama koje nemaju nikakvo utemeljenje u činjenicama", navedeno je u saopštenju.

Crno-bijeli su vidjeli tu objavu u medijima kao dio kontinuiranih napada na Partizan.

Fudbalski klub Partizan smatra da je ovakvo plasiranje neistina dio kontinuiteta napada na klub i njegovu upravu, sa očiglednom namjerom da se naruše ugled i kredibilitet FK Partizan. Klub će nastaviti da štiti svoj ugled i interese i neće dozvoliti da se ovakve neistine predstavljaju kao činjenice.

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Tagovi

Stefan Milić Danko Lazović fudbal FK Partizan

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