Trener Borca je nakon trijumfa u Doboju (1:2) govorio i o povredi Ante Roguljića, jednog od strijelaca.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Borac se u trijumfalnom raspoloženju vraća iz Doboja. Crveno-plavi su u zaostaloj utakmici drugog kola porazili Slogu Meridian (1:2) i prvoplasiranom Zrinjskom nakon sedam kola prišli na samo dva boda minusa.

"Sigurno da nas je ta utakmica (prošla sa Zrinjskim, op.a.) potrošila, a ovo nam je u dva i po mjeseca već 15. utakmica koju igramo, uključujući i evropske susrete. Sve u svemu, naš cilj je danas bio da ovdje osvojimo tri boda i u tome smo uspjeli. Sada nam ostaje utakmica u Širokom Brijegu (nedjelja, op.a.) koja nam brzo dolazi, tako da opet nemamo puno vremena za pripremu. Vjerujem da ćemo se odmoriti. Idemo u Široki Brijeg da pokušamo da i tu utakmicu pobijedimo prije odlaska na pauzu. Neće biti lako, svaka utakmica u Premijer ligi je teška, isto kao što je bila i ova večerašnja. Uvijek moraš biti maksimalno koncentrisan i disciplinovan ukoliko želiš da pobjeđuješ", rekao je trener Borca Vinko Marinović za TV Arena sport poslije meča.

Vidi opis Roguljić pogodio za pobjedu Borca u Doboju pa izašao iz igre! Marinović: "Osjetio je bol, nismo htjeli da rizikuejmo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 5 5 / 5

Za razliku od sezone 2024-2025, kada je Borac zbog obaveza u Evropi odgađao utakmice u ligi, sada više nema zaostalih mečeva.

"Sigurno da jeste. Mi smo igrali te utakmice tokom prvenstvenih pauza i u terminima kvalifikacija. Ovu utakmicu smo odložili jer smo imali naporan put prema Islandu. Dobro je što nemamo više zaostalih susreta, mada u narednom periodu, nakon ove pauze, imamo i nastup u Superkupu, tako da nas opet čeka dosta utakmica. Otom-potom, uglavnom je bitno da pred ovu pauzu budemo zadovoljni i ostvarimo ono što smo planirali", riječi su Marinovića, koji je već poslije prvog poluvremena iz igre izvadio Roguljića, a na teren poslao Savića.

"Osjećao je bol u aduktoru, pa nismo htjeli ništa da rizikujemo", podvukao je Marinović za TV Arena sport nakon meča.

Vidi opis Roguljić pogodio za pobjedu Borca u Doboju pa izašao iz igre! Marinović: "Osjetio je bol, nismo htjeli da rizikuejmo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 8 / 8

(mondo.ba, D. Šutvić)

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