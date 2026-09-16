18 : 09 8' - M. Savić preko gola Namjestio se na udarac prvotimac Sloge iskosa sa desne strane, ali je šutirao visoko preko gola.

18 : 06 5' - Garsija stiže do lopte Pokušao je Roguljić centaršuzem sa vrha šesnaesterca da pronađe Deketa, ali je golman Dobojlija bio brži i lako je pokupio tu loptu.

18 : 00 1' - Počela je utakmica!

17 : 36 Sudije Za glavnog arbitra delegiran je Dragan Kesić iz Gradiške, kojem će pomagati Bojan Makarić (Bijeljina) i Hasan Nanić (Bužim). Četvrti sudija je Darko Gedžić (Brčko), dok su za VAR provjere zaduženi Mirza Kazlagić (Cazin) i Arnel Novalić (Doboj-Istok).

17 : 25 Cipetić od prvog minuta! Protiv Zrinjskog je ušao u igru u drugom poluvremenu, a sada će se Branimir Cipetić od prvog minuta naći na terenu! Startna postava Borca: Jurkas, Erera, Saničanin, Paskval, Cipetić, Ogrinec, Deket, Jojić, Hiroš, Roguljić, Juričić. Izvor: FK Borac zvanični sajt

17 : 22 Početnih 11 Sloge! Trener Sloge Meridian Perica Ognjenović na teren je poslao sljedeću startnu postavu: Garsija Bauza, Čeliković, Milanović, Garaj, Bolivar, D. Savić, Redžić, Fereiroa, Fernandez Serano, Kueto Suarez i M. Savić.

17 : 01 Šta je rekao Jović? "Ovaj susret nam dolazi baš u dobrom trenutku, jer smo u odličnoj seriji. Istina je da smo posljednjih sezona protiv Borca bilježili samo poraze, ali je ovo sada drugačija ekipa. Zato sam siguran da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat protiv aktuelnog šampiona, koji je apsolutni favorit. Nemamo većih kadrovskih problema, nekoliko igrača se žali na sitnije povrede, tako da sa puno samopouzdanja dočekujemo ovu utakmicu", poruka je Tonija Jovića, nekadašnjeg krilnog napadača Borca, a sada uzdanicu dobojskog tima. Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

16 : 58 Očekivanja Vinka Marinovića "Opet ulazimo u jedan gust raspored, očekuje nas utakmica protiv Sloge iz Doboja i sigurno da očekujemo još jednu tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe koja se u ovom dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa. Ekipa koja ne daje puno golova, ali isto tako ih i ne prima. Dakle, sutra opet moramo biti maksimalno skoncentrisani kao što smo to bili i protiv Zrinjskog. Moramo imati jako dobar pristup, istu energiju, jer sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zrinjskog neće nam puno značiti ukoliko to sutra ne potvrdimo. Tako da očekujem od ekipe da sutra uđe sa istim pristupom, disciplinom i da budemo dobri kao što smo bili i protiv Zrinjskog. Naravno, još u nekim momentima moramo biti sigurniji i bolji. Jedan nam je cilj - da sutra dođemo do tri boda i tako još više smanjimo razliku u odnosu na Zrinjski", poručio je trener Borca Vinko Marinović pred ovaj susret. Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

16 : 34 Borac traži 11. uzastopnu pobjedu protiv Dobojlija! Crveno-plavi će ove srijede probati da upišu 11. uzastopnu pobjedu u međusobnim duelima sa Slogom. Posljednji put su Dobojlije savladale branioca titule 28. maja 2023. godine, kada je na Lukama bilo 2:1. POSLJEDNJIH DESET MEĐUSOBNIH UTAKMICA 25. avgust 2023. Borac – Sloga Meridian 5:0

2. decembar 2023. Sloga Meridian – Borac 0:4

12. april 2024. Borac – Sloga Meridian 1:0

20. novembar 2024. Sloga Meridian – Borac 0:0

1. decembar 2024. Borac – Sloga Meridian 4:0

28. april 2025. Borac – Sloga Meridian 3:1

17. avgust 2025. Sloga Meridian – Borac 0:1

2. novembar 2025. Borac – Sloga Meridian 2:1

20. februar 2026. Sloga Meridian – Borac 0:4

26. april 2026. Borac – Sloga Meridian 3:1