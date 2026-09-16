Haos u Prištini nakon presude: Polupani prozori na zgradi privremenih institucija i Euleksu (VIdeo)

Nakon što su bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi osuđeni u Hagu na višegodišnje zatvorske kazne, demonstranti u Prištini napali su kamenjem zgradu vlade i sedište Euleksa, dok policija kordonom sprečava upad u objekte.

Izvor: Instagram/zubinpotokinfo

Grupa Albanaca koja se okupila u Prištini nezadovoljna osuđujućom presudom bivšim vođama tzv. OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, došla je do zgrade vlade privremenih institucija. Oni zgradu gađaju kamenjem, a prozori na zgradi su polomljeni.

Tzv. kosovska policija je postavila kordon i ne dozvoljava okupljenima da priđu zgradi, a okupljeni su u više navrata pokušali da probiju kordon.

Oni su prethodno sa centralnog trga, gdje su pratili izricanje presude, otišli do sjedišta Euleksa u Kosovu Polju, gdje su pokušali da probiju ogradu i upadnu u objekat, ali ih je u tome spriječila tzv. kosovska policija.

I sjedište Euleksa su gađali kamenjem i flašama, porazbijali prozore i oštetili ogradu oko kompleksa Euleksa.

Bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su danas u Hagu na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.