logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos u Prištini nakon presude: Polupani prozori na zgradi privremenih institucija i Euleksu (VIdeo)

Haos u Prištini nakon presude: Polupani prozori na zgradi privremenih institucija i Euleksu (VIdeo)

Izvor mondo.rs
0

Nakon što su bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi osuđeni u Hagu na višegodišnje zatvorske kazne, demonstranti u Prištini napali su kamenjem zgradu vlade i sedište Euleksa, dok policija kordonom sprečava upad u objekte.

Haos u Prištini nakon presude Tačiju Izvor: Instagram/zubinpotokinfo

Grupa Albanaca koja se okupila u Prištini nezadovoljna osuđujućom presudom bivšim vođama tzv. OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, došla je do zgrade vlade privremenih institucija. Oni zgradu gađaju kamenjem, a prozori na zgradi su polomljeni.

Tzv. kosovska policija je postavila kordon i ne dozvoljava okupljenima da priđu zgradi, a okupljeni su u više navrata pokušali da probiju kordon.

Oni su prethodno sa centralnog trga, gdje su pratili izricanje presude, otišli do sjedišta Euleksa u Kosovu Polju, gdje su pokušali da probiju ogradu i upadnu u objekat, ali ih je u tome spriječila tzv. kosovska policija. 

I sjedište Euleksa su gađali kamenjem i flašama, porazbijali prozore i oštetili ogradu oko kompleksa Euleksa.

Bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su danas u Hagu na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hašim Tači Kosovo reakcija presuda Hag

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ