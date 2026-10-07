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Usvojen pravilnik za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška: Krnjiću istekao mandat, nema ko da glasa protiv

Usvojen pravilnik za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška: Krnjiću istekao mandat, nema ko da glasa protiv

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji je bio potreban za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška usvojen je na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, saznaje Srna.

Usvojen pravilnik za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Izvor: Integral inženjering

Izvor iz Upravnog odbora UIO BiH rekao je Srni da je Pravilnik usvojen na elektronskoj sjednici koja je održana danas.

Isti izvor naveo je da sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert u ime Vlade Federacije BiH, koji je nekoliko puta glasao protiv ovih izmjena.

Krnjiću je mandat istekao početkom septembra.

(Mondo)

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Tagovi

granični prelaz Gradiška UIO BiH

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