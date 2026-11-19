Dejan Dragijević i Srđan Janković negirali su krivicu za ubistvo Danke Ilić, tvrdeći da su pod policijskom torturom priznali zločin koji nisu počinili.

Izvor: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Dejan Dragijević i Srđan Janković, optuženi da su 26. marta 2024. godine ubili Danku Ilić (2) u Banjskom Polju, pa njeno tijelo sakrili na nepoznatu lokaciju, tako da ono do danas nije pronađeno, danas su u Višem sudu u Negotinu negirali krivicu, a iznošenje njihove odbrane trajalo je četiri sata.

Optuženi Dejan Dragijević je na današnjem glavnom pretresu rekao da razumije optužbu, ali da ne priznaje izvršenje krivičnog dela.

"Ne priznajem djelo jer ga nisam ni napravio", rekao je okrivljeni Dragijević, a isto to ponovio je i drugookrivljeni Srđan Janković.

"Ne priznajem, jer uopšte nisam ni vidio dijete", rekao je okrivljeni Janković za sudskom govornicom.

Oni su za govornicom rekli i "da su pred policijom prije dvije i po godine priznali zločin jer nisu više mogli da izdrže batine".

"Tukli su me štapom, stavljali kesu na glavu, udarali su me prutom po tabanima, lupali šamare... Bio sam preplašen, sav sam bio modar. Prijetili su da će me ubiti ako ne priznam, a ja nisam imao šta da priznam", rekao je okrivljeni Dragijević, iznoseći svoju odbranu pred sudom.

I okrivljeni Srđan Janković je za sudskom govornicom govorio o torturi u policijskoj stanici, tvrdeći da je zbog batina i straha za sopstveni život, ali i život svoje porodice, morao da prizna zločin koji, kako je danas tvrdio u sudu, nije počinio.

"Rekli su mi da sam ja udario djevojčicu kolima i da sam je ubio, ja im kažem da nisam, a oni su rekli da ako ne priznam, da će mi ubiti sina i unuku od četiri godine i mene! To mi je najveća bol", rekao je okrivljeni Janković i dodao:

"Tukli su me u policijskoj stanici u Boru, leđa su mi bila crna kao zemlja, imao sam i prelom rebara. Onda su počeli da me muče, da me dave, davili su me i u kofi s vodom, gubio sam dah. Dvojica su me poslije toga vukla po podu jer nisam mogao da hodam.Sipali su mi i flašu vode u usta da me udave, to je trajalo nekih sat vremena dok nisam pao u nesvijest", rekao je Janković iznoseći svoju odbranu.

Optuženi su, inače, pri ulasku u sudnicu, pozdravili prisutne novinare i javnost i obojica su sela na optuženičku klupu u pratnji stražara.

"I jedan i drugi su uvedeni u sudnicu sa lisicama na rukama i u pratnji stražara. Pomno su pratili tok suđenja bez ikakvih komentara i dobacivanja, a tokom čitanja optužnice, sve vrijeme su slušali opisane dijelove iste, gdje stoje navodi da su navodno na jezivi način usmrtili dijete", kaže izvor Kurira.

Inače, i optuženi, kao što smo ranije pisali da su učinili i oštećeni roditelji Danke Ilić, tražili su da se javnost isključi sa suđenja.

"Ostajem pri prijedlogu da se javnost isključi zbog zaštite privatnosti", rekao je danas optuženi Dejan Dragijević, a sa istim prijedlogom se složio i Srđan Janković. Branioci su ostavili sudu odluku o isključenju javnosti. Punomoćnik ostećenih roditelja je takođe istakla isti predlog. Viši sud u Negotinu je odmah donio odluku i odbio prijedlog.

"Osnovno načelo glavnog pretresa i sudakog postupka je javnost i veće nalazi da prijedlozi oštećenih i optuženih, ipak nije dovoljan razlog da se javnost isključi. Sud će voditi računa da se na glavnom pretresu privatnost okrivljenih i oštećenih zaštiti. Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba", istakla je sudija.

Podsjetimo, Danka Ilić (2) nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju, gdje ju je tog dana dovela majka Ivana Ilić. Kako se navodi u optužnici koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, majka je Danku ispustila iz vida na kratko, dok je drugom djetetu davala vodu.

"Dijete je samo izašlo iz dvorišta na asfaltni put, gdje ju je Srđan Janković udario kolima, službenom "fijat pandom", pošto je rdio u JKP "Vodovod". Janković je tada zaustavio vozilo, a Dejan Dragijević, koji je bio na mjestu suvozača, izašao je iz kola, unio dijete, stavio ga u zadnji dio vozila i zadavio rukama. Potom su se odvezli do deponije na Starobanjskom putu, gdje su bacili tijelo, da bi ga dva dana kasnije premjestili na nepoznatu lokaciju", navodi se u optužnici protiv dvojice okirvljenih.

Dragijević i Janković su posle hapšenja 4. aprila 2024. godine u policiji priznali zločin, da bi kasnije u tužilaštvu negirali sve, tvrdeći da su bili izloženi policijskoj torturi.

U međuvremenu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšeno je sedam policajaca zbog sumnje da su teško povrijedili, zlostavljali i mučili Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, osumnjičene za ubistvo djevojčice Danke Ilić koji su se nalazili u pritvoru u Policijskoj upravi u Boru u okviru istrage o ubistvu djevojčice Danke Ilić.

(Mondo)