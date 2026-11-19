Carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH su na graničnom prelazu Deleuša oduzeli 15.700 evra i 4.000 KM od dva lica koja nisu prijavila prenos gotovine.

Izvor: UIO BiH

Na izlazu iz BiH je detaljno pregledano putničko vozilo sa registarskim oznakama BiH u kojem su bila lica čiji su inicijali U.J, U.V, U.A. i U.N, koja nisu prijavila da nose gotovinu veću od iznosa dozvoljenog za prelazak preko granice bez prijave carinskoj službi.

Kod lica U.N. je pronađeno 22.600 evra i 4.000 KM, za koje nije imalo potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje zakonski osnov za iznošenje iz BiH.

"Njemu je privremeno oduzeto 12.600 evra i 4.000 KM, što je predstavljalo višak u odnosu na dozvoljenih 10.000 evra koliko se može iznijeti iz BiH bez obavezne prijave carinskoj službi", saopšteno je iz UIO.

Izvor: UIO BiH

Kod U.J. je pronađeno 13.100 evra bez potrebne propisane dokumentacije za iznošenje gotovine izvan carinskog područja BiH, pa mu je privremeno oduzeto 3.100 evra.

Kontaktiran je Republički devizni inspektorat, a aktivnosti na terenu sprovedene su u saradnji sa službenicima Granične policije BiH.

Iz UIO BiH su podsjetili sve koji prenose gotovinu preko graničnih prelaza da su u skladu sa važećom legislativom obavezni da prijave carinskoj službi BiH ako gotovina koju prenose premašuje 10.000 evra.

(Srna)