Termoelektrana Ugljevik od ponoći planski izlazi sa mreže, rekao je direktor Rudnika i termoelektrane (RiTE) Žarko Novaković dodavši da je Matičnom preduzeću najavljeno da neće biti na mreži.
"Razlog je što ne možemo da obezbijedimo dovoljne količine uglja za sagorijevanje, odnosno ne možemo da dostavimo dovoljne količine iz rudnika", rekao je Novaković.
On je dodao da u rudniku imaju svoju proizvodnju uglja "Istok jedan" i oko 40-50 hiljada tona iz Bukove kose, ali taj ugalj ne može da se transportuje, jer se lijepi.
"Problem je transport, a kiša danima pada u Ugljeviku tako da su ograničeni kapaciteti i mogućnosti iz našeg rudnika", kaže Novaković.
On je izrazio nadu da će problem prevazići pristizanjem uglja iz drugih rudnika, a danas bi trebalo da krene ugalj iz Kamengrada, iz Maslovara.
"On je kompatibilan sa našim ugljem, sličnih je karakteristika i nadam se da će, zahvaljujući i našem uglju, i ovaj moći da se miješa i dostavlja na naš depo. U tom slučaju, narednih dana bi mogli da se vratimo na mrežu", rekao je Novaković.
(Srna)