Termoelektrana Ugljevik od ponoći planski izlazi sa mreže, rekao je direktor Rudnika i termoelektrane (RiTE) Žarko Novaković dodavši da je Matičnom preduzeću najavljeno da neće biti na mreži.

Izvor: RiTE Ugljevik

"Razlog je što ne možemo da obezbijedimo dovoljne količine uglja za sagorijevanje, odnosno ne možemo da dostavimo dovoljne količine iz rudnika", rekao je Novaković.

On je dodao da u rudniku imaju svoju proizvodnju uglja "Istok jedan" i oko 40-50 hiljada tona iz Bukove kose, ali taj ugalj ne može da se transportuje, jer se lijepi.

"Problem je transport, a kiša danima pada u Ugljeviku tako da su ograničeni kapaciteti i mogućnosti iz našeg rudnika", kaže Novaković.

On je izrazio nadu da će problem prevazići pristizanjem uglja iz drugih rudnika, a danas bi trebalo da krene ugalj iz Kamengrada, iz Maslovara.

"On je kompatibilan sa našim ugljem, sličnih je karakteristika i nadam se da će, zahvaljujući i našem uglju, i ovaj moći da se miješa i dostavlja na naš depo. U tom slučaju, narednih dana bi mogli da se vratimo na mrežu", rekao je Novaković.

(Srna)