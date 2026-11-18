Vladimir Putin stigao je u Šenžen na samit APEK-a, gde se sastao sa Si Đinpingom i razgovarao o bilateralnim odnosima.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je rano jutros u kineski grad Šenžen, gdje se održava samit APEK-a, i sastao se sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, prenose ruski i kineski mediji.
Putin i Si su se sastali na marginama samita APEK-a i razgovarali o bilateralnim odnosima i međunarodnoj situaciji, prenosi agencija RIA Novosti.
Putin je rekao Siju da rusko-kinesko partnerstvo na planu spoljne politike stabilno funkcioniše.
"Usred izazovnog geopolitičkog okruženja, pridržavamo se konstruktivnog pristupa fomiranju pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka", rekao je ruski predsjednik.
Putin stigao u Šenžen
Ukazao je da već nekoliko godina zaredom trgovinski promet između Rusije i Kine značajno premašuje granicu od 200 milijardi dolara i da međusobni turistički protok između zemalja raste zahvaljujući bezviznom režimu uvedenom na inicijativu Pekinga.
Si Đinping je nazvao današnji sastanak sa Putinom simboličnim i istakao da je Kina spremna da sarađuje sa Rusijom kako bi postigla prosperitet u Azijsko-pacifičkom regionu.
Kako je Si naveo, odnosi između dvije zemlje donose više stabilnosti svijetu i imaju široke perspektive. Sastanak je održan u državnom pansionu Ćilin Šandžuang.
U ruskoj delegaciji bili su predstavnici vlade - potpredsjednici vlade Tatjana Golikova i Dmitrij Černišenko, potpredsjednik vlade i ministar finansija Anton Siluanov, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministarka kulture Olga Ljubimova, ministar zdravlja Mihail Muraško, ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov, ministar obrazovanja i nauke Valerij Faljkov i ministar energetike Sergej Civilev.
Pored toga, u rusko-kineskim pregovorima učestvovali su i pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov, sekretar za štampu predsjednika Dmitrij Peskov i zamjenik šefa predsjedničke administracije Maksim Oreškin.
Putin je u Šenžen doputovao noćas oko dva sata po lokalnom vremenu, prenijeli su kineski državni mediji. Putina je primio Cai Ći, peti po rangu u najvišem tijelu koje donosi odluke u Kineskoj komunističkoj partiji i šef osoblja Si Đinpinga. Dočekale su ga i kineske trupe koje su izvele marš i plesači dok je hodao po crvenom tepihu po izlasku iz aviona.
(RTS/MONDO)