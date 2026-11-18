Vladimir Putin stigao je u Šenžen na samit APEK-a, gde se sastao sa Si Đinpingom i razgovarao o bilateralnim odnosima.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je rano jutros u kineski grad Šenžen, gdje se održava samit APEK-a, i sastao se sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, prenose ruski i kineski mediji.

Putin i Si su se sastali na marginama samita APEK-a i razgovarali o bilateralnim odnosima i međunarodnoj situaciji, prenosi agencija RIA Novosti.

Putin je rekao Siju da rusko-kinesko partnerstvo na planu spoljne politike stabilno funkcioniše.

"Usred izazovnog geopolitičkog okruženja, pridržavamo se konstruktivnog pristupa fomiranju pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka", rekao je ruski predsjednik.

Ukazao je da već nekoliko godina zaredom trgovinski promet između Rusije i Kine značajno premašuje granicu od 200 milijardi dolara i da međusobni turistički protok između zemalja raste zahvaljujući bezviznom režimu uvedenom na inicijativu Pekinga.

Si Đinping je nazvao današnji sastanak sa Putinom simboličnim i istakao da je Kina spremna da sarađuje sa Rusijom kako bi postigla prosperitet u Azijsko-pacifičkom regionu.

Kako je Si naveo, odnosi između dvije zemlje donose više stabilnosti svijetu i imaju široke perspektive. Sastanak je održan u državnom pansionu Ćilin Šandžuang.

U ruskoj delegaciji bili su predstavnici vlade - potpredsjednici vlade Tatjana Golikova i Dmitrij Černišenko, potpredsjednik vlade i ministar finansija Anton Siluanov, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministarka kulture Olga Ljubimova, ministar zdravlja Mihail Muraško, ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov, ministar obrazovanja i nauke Valerij Faljkov i ministar energetike Sergej Civilev.

Pored toga, u rusko-kineskim pregovorima učestvovali su i pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov, sekretar za štampu predsjednika Dmitrij Peskov i zamjenik šefa predsjedničke administracije Maksim Oreškin.

Putin je u Šenžen doputovao noćas oko dva sata po lokalnom vremenu, prenijeli su kineski državni mediji. Putina je primio Cai Ći, peti po rangu u najvišem tijelu koje donosi odluke u Kineskoj komunističkoj partiji i šef osoblja Si Đinpinga. Dočekale su ga i kineske trupe koje su izvele marš i plesači dok je hodao po crvenom tepihu po izlasku iz aviona.

(RTS/MONDO)