Krimski most, koji povezuje Krim sa ruskim kopnom, teško je oštećen u dosad najmasovnijem ukrajinskom napadu dronovima i krstarećim raketama, pri čemu su se čitav luk mosta i dio saobraćajnice urušili u more.

Izvor: YouTube/Screenshot/BBC News/printscreen X

Ukrajina je drugu noć zaredom izvela jedan od najmasovnijih napada dronovima na Rusiju od početka rata, a u kombinovanom udaru bespilotnih letjelica i krstarećih raketa „flamingo“ pogođen je i oštećen Krimski most, koji povezuje Krim sa ruskim kopnom.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci udara i nastale štete. Na jednom od njih vidi se kako su se čitav luk mosta i dio saobraćajne trake urušili u vode Kerčkog moreuza.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana tokom noći oborila 1.441 ukrajinski dron iznad 22 ruske oblasti.

A Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile seconds before striking the Kerch Bridge.Glory to Ukraine! https://t.co/E7g5ZerzQA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)November 17, 2026

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin ranije je naveo da je oko 800 bespilotnih letjelica bilo usmjereno prema ruskoj prijestonici.

Druga noć masovnih napada

Najnoviji udar uslijedio je samo 24 časa nakon što je Moskva objavila da je širom zemlje presretnuto 1.336 ukrajinskih dronova u noći između nedjelje i ponedjeljka.

Napadi su uslijedili i nakon što su ruske snage gađale dva mosta preko Dnjepra u Kijevu.

Zvaničnici ukrajinske prijestonice potvrdili su da je tokom noćašnjih napada oštećen i gradski metro.

#Ukraine Kerch Bridge hit again overnight by 4 FP-5 drones: load-bearing arch and roadway span collapse into the strait, blocking the shipping channel. Footage shows massive sections in the water. #CrimeanBridge https://t.co/MB1L4FmKp4 — Aidan (@BreAidan)November 17, 2026

Lokalni mediji ranije su opisali detonacije u Kijevu kao jedne od najjačih koje su se čule posljednjih mjeseci, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko saopštio da je ruski napad izazvao štetu na ključnim infrastrukturnim sistemima.

Vojna uprava Kijeva proglasila je crveni nivo opasnosti i pozvala građane da se odmah upute u najbliža skloništa.

Eksplozije su istovremeno zabilježene i u drugim ukrajinskim gradovima, među kojima su Harkov, Zaporožje, Dnjepar, Čerkasi, Smila i Pavlograd.

#BREAKING : Russian Strikes Hit Two Major Bridges in Kyiv; Transport Services DisruptedKyiv's key river crossings have been hit in overnight Russian strikes, with explosions reported across the Ukrainian capital. The attacks on the North and South bridges have disrupted transport and damaged critical infrastructure, leaving parts of the city facing water, power and heating outages. — upuknews (@upuknews1)November 17, 2026

Peskov: Krimski most biće obnovljen

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da će Krimski most biti obnovljen nakon ukrajinskog napada.

On je poručio da nema sumnje da će most nakon obnove biti „još bolji nego prije“, prenosi agencija TASS, pozivajući se na list „Izvestija“.

„Biće predstavljen konkretan plan obnove. Zamjenik premijera Marat Husnulin već je izvijestio predsjednika Vladimira Putina o situaciji. Biće određeni prioriteti i vremenski okvir za radove. Nema sumnje da će most biti obnovljen i da će biti još bolji nego ranije“, rekao je Peskov.

Zelenski: Svi mogu da vide posljedice po glavni vojni prelaz

Povodom napada oglasio se i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je zahvalio Službi bezbjednosti Ukrajine (SBU), jedinicama Odbrambenih snaga, ministru odbrane, vrhovnom komandantu Oružanih snaga, Generalštabu i domaćim proizvođačima oružja.

On je operaciju opisao kao odgovor bez presedana na ruske udare na ukrajinsku infrastrukturu.

„Danas svi mogu da vide posljedice po glavni vojni prelaz sa ruske teritorije ka našem ukrajinskom Krimu. Ovo je rezultat sedme faze operacije koja je sprovođena nekoliko nedjelja, a koju je razvila i koordinisala Služba bezbjednosti Ukrajine zajedno sa Generalštabom“, rekao je Zelenski.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure.Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.”Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds.We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered.I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)November 17, 2026

Prema njegovim riječima, ukrajinske snage su tokom pripreme operacije postepeno uništavale sisteme protivvazdušne odbrane, radare, opremu za elektronsko ratovanje i druge ciljeve na putu prema konačnoj meti.

Otkriveno koje je oružje korišćeno u napadu

Zelenski je naveo da su u ključnoj fazi operacije posebno važnu ulogu imali dronovi „paljanicja“, koji su pogodili drumski dio Krimskog mosta.

Prema njegovim tvrdnjama, rakete „neptun“, dronovi „ruta“ i letjelice „FP-5“ pogodili su željeznički dio mosta.

„Koristeći 'flamingo', naši ratnici su izveli precizno vođen udar, a komunikaciona veza je funkcionisala besprekorno do posljednjih sekundi“, naveo je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je istakao da je Kijev više puta nudio Moskvi korake prema deeskalaciji, ali da je, prema njegovim riječima, svaki prijedlog odbijen.

„Rusija svakodnevno gađa našu infrastrukturu, uključujući mostove u Zaporožju, Dnjepru, Kijevu i Odeskoj oblasti. Mi obnavljamo svoju infrastrukturu, ali istovremeno podsjećamo Rusiju da će se rat uvijek vratiti tamo odakle je i počeo“, poručio je Zelenski.

Dodao je da će odbrambene sposobnosti Ukrajine ostati snažne i da napadi na ukrajinske gradove i stanovništvo neće ostati bez odgovora.

Ukrajinski predsjednik na kraju je ponovo zahvalio pripadnicima SBU, obavještajnim službama i domaćim proizvođačima naoružanja koji su učestvovali u operaciji.

(Mondo)