Više desetina hiljada ljudi izašlo je danas na ulice širom Francuske nakon što su sindikati pozvali na novi štrajk javnog sektora sa zahtjevom za povećanje primanja.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Učenici srednjih škola, studenti i radnici privatnih sektora pridružili su se posljednjim demonstracijama pokrenutim zbog rasta troškova života.

Francuska je duže od mjesec dana pogođena blokadama srednjih škola i protestima, dok vlasti pokušavaju da prilagode i usvoje budžet za narednu godinu, prenosi francuski AFP.

Današnji protesti i štrajk državnog sektora je treći po redu od septembra.

Zaposleni u državnom sektoru izašli su na proteste nakon što su krajem prošle sedmice bili neuspješni razgovori između sindikata i premijera Sebastijena Lekornija.

U Parizu se očekuje između 40.000 i 80.000 učesnika demonstracija, a između 220.000 i 300.000 na protestima širom Francuske.

Više hiljada ljudi okupilo se u Lionu iza transparenta sa natpisom: "Dosta je žrtvovanja radnika".

Bezbjednosne snage su raspoređene u velikom broju, a vlasti su privremeno zabranile prodaju pirotehničkih sredstava.