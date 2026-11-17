Više desetina lica povrijeđeno je kada su se dva putnička voza sudarila u blizini glavne željezničke stanice u Pragu, saopštile su češke službe za hitne intervencije.

Izvor: Lukas Kabon / AFP / Profimedia

Portparol službe spasavanja rekao je da je većina zadobila lakše povrede, ali je nekoliko osoba u težem stanju, prenosi agencija ČTK.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu.

Iz vatrogasne službe saopšteno je da se sudar dogodio na mostu iznad prometne ulice Zajfert u blizini stanice. Policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći su na licu mjesta.

Saobraćaj na ključnoj željezničkoj ruti u glavnom gradu Češke je obustavljen, a vozovi na ostalim linijama preusmjereni su na druge stanice, na kojim su putnici mogli da pređu u metro.

Prema prvim informacijama, vozovi su se sudarili pri maloj brzini jutros oko 7.00 časova.

Ministar saobraćaja Ivan Bednarik opisao je sudar kao veoma ozbiljan incident i rekao da je u toku istraga o uzrocima i okolnostima.

(Srna)