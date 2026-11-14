Napravio sebi spomenik za života, odredio godinu smrti, a na slici - Ceca

Zoran Brkić podigao je sebi nadgrobni spomenik za života, na njega stavio fotografije poznatih ličnosti, među kojima je i Ceca, i uklesao 2057. godinu.

Izvor: youtube/tv prva / screenshot

Zoran Brkić privukao je pažnju javnosti neobičnim nadgrobnim spomenikom koji je podigao za života. Na njemu je postavio fotografije sa brojnim poznatim ličnostima, među kojima je i Svetlana Ceca Ražnatović, a odredio je i godinu do koje planira da živi – 2057.

Izvor: Rina

Snimak iz emisije "150 minuta" ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, a prizor na groblju iznenadio je prolaznike.

Brkić je objasnio da je želio da na svom budućem vječnom počivalištu sačuva uspomene na susrete sa poznatim ličnostima sa kojima se tokom života fotografisao.

Brkić je objasnio da je želio da na svom budućem vječnom počivalištu sačuva uspomene na susrete sa poznatim ličnostima sa kojima se tokom života fotografisao.

Posebnu pažnju privukla je poruka posvećena folk zvijezdi Ceci Ražnatović, koja je uklesana na spomeniku: "Ceca Veličković mi je pevala 'Ja sam cvetak, čudan cvetak'".

Pored fotografija i neobičnog natpisa, Brkić je na spomeniku odredio i godinu svoje smrti, odnosno 2057. godinu, što je dodatno zaintrigiralo javnost.

Izvor: Rina

Kako je ispričao, od poznatih ličnosti nije tražio dozvolu da njihove fotografije postavi na spomenik, ali se prethodno konsultovao sa advokatom.

"Bio sam kod advokata i pitao ga vezano za to, a on mi je rekao: 'Za šta da te goni? Ti da ih ne voliš, ne bi stavljao slike.' Ceca Veličković, imam sliku od nje, ona mi dala i pozadi piše: 'Zoranu za uspomenu, Ceca Veličković'. To je bilo 1987, 1988", ispričao je Brkić.

Njegova fotografija sa Cecom, kako je naveo, nastala je krajem osamdesetih godina, a uspomenu na taj susret odlučio je da sačuva na mjestu na kojem je zamislio svoje posljednje počivalište.

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