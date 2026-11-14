Ova boja kose će obilježiti 2027. godinu: Izgleda prirodno i ne zahtijeva česte odlaske kod frizera

Kauboj bež je nova trendi boja kose za 2027. godinu. Spaja plave i smeđe tonove, izgleda prirodno i ne zahtijeva često farbanje izrastka.

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Između plave i smeđe, sa nježnim zlatnim odsjajem i prirodnim izrastkom, nalazi se nijansa koju frizeri već izdvajaju kao jednu od najpoželjnijih za narednu godinu. Zove se cowboy beige, izgleda elegantno, a njena najveća prednost je to što ne zahtijeva stalne odlaske u salon.

Kod plave kose nije lako održavati savršenu nijansu. Izrastak se pojavljuje poslije nekoliko nedjelja, hladni tonovi počinju da žute, a svako novo posvjetljivanje predstavlja dodatno opterećenje za kosu. Zato sve više pažnje privlače boje koje izgledaju prirodno čak i nekoliko mjeseci nakon posljednjeg farbanja.

Jedna od njih je kauboj bež, nijansa koja spaja najbolje osobine plave i smeđe kose i koja se izdvaja kao jedan od zanimljivih trendova za narednu godinu.

Primjer je glumica Nikola Koklan, zvezda serije „Bridgerton“, koja je svoju prepoznatljivu svijetloplavu kosu zamenila znatno toplijom i prirodnijom bojom. Njena promjena pokazala je koliko dobro može da izgleda nijansa koja nije ni klasično plava ni smeđa.

Kako izgleda kauboj bež nijansa?

Naziv možda asocira na američki Divlji zapad, ali je u pitanju veoma sofisticirana boja. Osnovu čine tamnoplavi do srednjesmeđi tonovi, dok se kroz dužinu provlače nježni bež, peščani i prigušeni zlatni pramenovi.

Rezultat je kosa koja izgleda kao da je prirodno posvijetlila na suncu, bez oštrih kontrasta i jasno vidljivih pramenova.

Za razliku od popularne cowboy copper nijanse, koja ima izražene bakarne i crvenkaste tonove, cowboy beige je neutralnija i mnogo bliža prirodnim bojama kose.

Ova nijansa predstavlja spoj pješčanih i zemljanih tonova, uz ravnotežu između toplih i hladnih odsjaja. Cilj nije intenzivno zlatna ili gotovo bijela plava kosa, već mekana, višedimenzionalna boja koja izgleda prirodno. Na dnevnom svjetlu otkrivaju se svjetliji, gotovo zlatni dijelovi, dok u zatvorenom prostoru kosa djeluje tamnije i elegantnije.

Idealna boja za žene koje ne žele stalno kod frizera

Najveća prednost kauboj bež boje krije se u njenom tamnijem korijenu.

Kod klasične plave kose izrastak često pravi oštru granicu između prirodne i farbane boje, dok se kod ove nijanse prelaz namjerno ostavlja mekanim. To znači da kosa može da raste, a da frizura i dalje izgleda skladno.

Koloristi najčešće koriste balayage tehniku, kojom se posvjetljuju pažljivo odabrani dijelovi kose, uglavnom kroz sredinu dužine i na krajevima. Korijen ostaje prirodniji ili se blago tonira kako bi se dobio postepen prelaz.

Zahvaljujući tome, nije neophodno farbati izrastak svakih nekoliko nedjelja. Naravno, koliko će boja ostati lijepa zavisi od prirodne nijanse, kvaliteta kose i prethodnih hemijskih tretmana, a povremeno osvježavanje preliva može biti potrebno kako bi se sačuvali željeni tonovi.

Još jedna prednost je što ne morate potpuno da promijenite postojeću boju. Ako već imate tamnoplavu ili svetlosmeđu kosu, dovoljno je dodati nekoliko svjetlijih pramenova i odgovarajući preliv.

Nikola Koklan i Dženifer Aniston već nose ovu nijansu

Nikola Koklan pojavila se sa novom bojom kose na projekciji dokumentarnog filma Nejtana Fildera „You Can See Everything“. Umjesto svijetle, gotovo jednolične plave nijanse po kojoj je prepoznatljiva, sada ima srednjesmeđu osnovu sa toplim zlatnim odsjajima kroz dužinu.

Promjena nije dramatična, ali je dovoljna da njena kosa izgleda punije i dobije novu dimenziju.

Zanimljivo je da je sličnu nijansu ranije ove jeseni ponijela i Dženifer Aniston, koja je decenijama sinonim za savršeno osunčanu plavu kosu.

I kod nje se prirodna osnova stapa sa pažljivo raspoređenim svjetlijim pramenovima. Rezultat je veoma prirodna boja koja može da bude dobar izbor i za žene koje žele da ublaže kontrast između sjedih vlasi i ostatka kose.

Dženifer Aniston

Izvor: Kristin Callahan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kome najbolje stoji kauboj bež i kako da je tražite kod frizera?

Cowboy beige posebno lijepo izgleda na ženama koje imaju prirodno tamnoplavu, svijetlosmeđu ili srednjesmeđu kosu, jer se na takvoj osnovi lakše postiže prirodan prelaz.

Ipak, nijansa može da se prilagodi različitim tenovima. Ženama sa toplijim podtonom kože često će odgovarati pješčani i blago zlatni odsjaji, dok će onima sa hladnijim tenom možda više prijati neutralni bež tonovi, bez izražene žute ili narandžaste.

Ako želite ovu boju, najbolje je da frizeru pokažete nekoliko fotografija i zatražite tamniju, prirodnu osnovu sa mekim bež pramenovima, bez jakog kontrasta između korijena i krajeva.

Važno je naglasiti da ne želite ni izrazito pepeljastu ni intenzivno zlatnu plavu, već nešto između.

Frizer može da predloži balayage, veoma tanke pramenove ili tehniku postepenog stapanja tonova, u zavisnosti od stanja i postojeće boje vaše kose.

Prema predviđanjima koloristkinje Hannah G iz londonskog salona Hershesons, naredne godine veliku popularnost imaće plave nijanse u kojima se više tonova neprimjetno stapa, piše Zadovoljna.

Među njima su nježna vanila, šampanjac, puterasto bež i biserni tonovi, koji se kombinuju tako da kosa izgleda prirodno, a ne jednolično ofarbano.

Kauboj bež savršeno se uklapa u taj pravac. Istovremeno ima dubinu smeđe kose, svjetlost plave i onu opuštenu eleganciju koja je posljednjih sezona postala posebno poželjna.