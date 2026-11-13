Manikir koji podmlađuju ruke poslije šezdesete: Jednu nijansu nikako ne birajte, jer ističe svaku pjegu i venu

Pogrešno odabrana boja laka može vizuelno postarati šake, dok prava nijansa zna da omekša kožu, prikrije nesavršenosti i vrati rukama svjež, mladalački sjaj.

Izvor: instagram/milyillingworth

Ruke su često prvi dio tijela koji odaje naše prave godine, a u svakodnevnoj rutini njege nerijetko ih nepravedno zapostavljamo. Stalno su izložene suncu, vodi i spoljnim uticajima, koža na njima vremenom postaje tanja i suvlja, pa bore, sitne fleke i izražene vene dolaze u prvi plan.

Međutim, osim dobre hidratantne kreme, veliki uticaj na to kako vaše ruke izgledaju ima i manikir. Stručnjakinja za nokte Džesika Trošut (Jessica Trochut) otkriva da pogrešno odabrana boja laka može vizuelno postarati šake, dok prava nijansa zna da omekša kožu, prikrije nesavršenosti i vrati rukama svjež, mladalački sjaj.

Koje boje laka treba izbjegavati poslije šezdesete?

Iako u svijetu ljepote stroga pravila više ne postoje, određeni tonovi jednostavno ne idu u prilog zrelijoj koži.

Čista bijela i previše svijetle pastelne nijanse: Ovakvi lakovi stvaraju jak kontrast sa kožom, zbog čega vene, crvenilo i staračke pjege postaju mnogo upadljiviji.

Ovakvi lakovi stvaraju jak kontrast sa kožom, zbog čega vene, crvenilo i staračke pjege postaju mnogo upadljiviji. Izrazito hladni i oštri tonovi: Hladne boje (poput ledeno plave, sive ili drečavih neonskih nijansi) čine da koža ruku izgleda umorno, blijeđe i oštrije, čime se dodatno naglašavaju fine linije i bore.

Ipak, i ovdje postoji jedan izuzetak, diskretan "frenč" stoji gotovo svima!

Nijanse koje brišu godine sa ruku

Tajna podmlađujućeg manikira leži u toplini i dubini boje. Prema riječima stručnjakinje, nijanse koje imaju topao podton daju koži mekoću i prirodan sjaj:

Tople crvene i zemljane nijanse: Bogata bordo, crveno-braon, boja terakote ili topla bež sa blagim ružičastim podtonom trenutno "griju" ten i čine da ruke djeluju njegovano i elegantno.

Bogata bordo, crveno-braon, boja terakote ili topla bež sa blagim ružičastim podtonom trenutno "griju" ten i čine da ruke djeluju njegovano i elegantno. Prilagođavanje tenu: Najvažnije pravilo je da lak ne bude ni drastično svjetliji, ni previše taman u odnosu na boju vaše kože. Za žene svijetlijeg tena idealni su nježni ružičasti i puderasti tonovi, dok tamnijem i maslinastom tenu savršeno pristaju tople jantarne i karamel nijanse koje se prirodno stapaju sa kožom.

Ključ je u balansu, ne u kontrastu

Kada sljedeći put budete birali lak u salonu ili drogeriji, obratite pažnju na to kako nijansa "leži" uz vaš ten, a ne samo kako izgleda u bočici. Cilj nije napraviti oštar prelaz između nokta i prsta, već pronaći boju koja prati prirodnu toplinu kože – jer upravo taj sklad daje rukama najnježniji i najmlađi izgled, piše Elle.fr.

(Mondo)