Šta je skinimalizam i zašto ga obožavamo: Zaboravite gomilu proizvoda i dugačku rutinu njege, ovo je sada hit

Skinimalizam donosi jednostavniju njegu kože sa manje proizvoda, fokusirajući se na suštinske korake koji su bitni za dubinsku njegu.

Izvor: AI info/ Sensa

Korejska njega kože godinama je bila poznata po složenim rutinama koje uključuju desetak različitih proizvoda - od tonika i raznih esencija do seruma, maski i krema. Međutim, sada se sve više pažnje posvećuje drugačijem pristupu pod nazivom skinimalizam.

Ovaj trend donosi jednostavniju njegu, sa manje proizvoda, ali pažljivije odabranim formulama. Umjesto gomilanja preparata, cilj je da koža dobije upravo ono što joj je potrebno.

Šta je skinimalizam?

Skinimalizam podrazumijeva svođenje rutine na nekoliko osnovnih koraka. Nije riječ o potpunom odustajanju od njege, već o izbacivanju proizvoda koji nemaju jasnu svrhu.

Osnovu čine tri koraka:

Čišćenje : Blago sredstvo koje uklanja nečistoće, bez isušivanja kože.

: Blago sredstvo koje uklanja nečistoće, bez isušivanja kože. Hidratacija : Krema ili serum koji pomažu u očuvanju vlažnosti i zaštitne barijere kože.

: Krema ili serum koji pomažu u očuvanju vlažnosti i zaštitne barijere kože. Zaštita: Krema sa SPF faktorom koja se koristi svakodnevno.

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Ukoliko postoji konkretan problem, poput akni, crvenila ili hiperpigmentacije, mogu se dodati i ciljano odabrani aktivni sastojci.

Zašto je manje ponekad bolje?

Korišćenje velikog broja preparata, naročito kada sadrže različite aktivne sastojke, može povećati rizik od iritacija i osjetljivosti. Sa druge strane, jednostavnija rutina lakša je za održavanje, štedi vrijeme i novac, a omogućava i da lakše prepoznamo koji proizvodi zaista prijaju našoj koži.

Suština ovog trenda nije da koristimo što manje proizvoda po svaku cijenu, već da biramo one koji zaista imaju svrhu.

(Mondo)