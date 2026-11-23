Španska pita je jedno od onih slanih peciva koja se lako pripremaju, a mogu da posluže kao doručak, večera ili posluženje za goste za slavu.
U ovoj verziji u tijesto se dodaju griz i pšenično brašno, a ukus obogaćuju šunka, sir, kiseli krastavčići i crvena paprika, a odozgo se posipa susamom.
Ne morate da mijesite tijesto niti da razvlačite kore, sve sastojke sjedinite, sipate u pleh i stavite u rernu.
Sastojci:
3 jajeta
150 g sira
200 ml jogurta
100 ml ulja
50 ml kisele vode
100 g pšeničnog brašna
100 g griza
1 kesica praška za pecivo
200 g šunke
50 g kiselih krastavčića
1 kisela crvena paprika
susam za posipanje
U većoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt, ulje i kiselu vodu, pa sve promiješajte da se sastojci sjedine.
Pomiješajte pšenično brašno, griz i prašak za pecivo. Postepeno ih dodajte u smjesu sa jajima i miješajte dok ne dobijete ujednačenu masu.
Ocijedite kisele krastavčiće i papriku. Nakon sjeckanja ih blago pritisnite papirnim ubrusom kako višak tečnosti ne bi razrijedio smjesu.
Šunku, kisele krastavčiće i kiselu papriku isjeckajte na sitne komade, a sir izmrvite. Dodajte ih u smjesu i promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedili.
Pleh podmažite uljem ili obložite papirom za pečenje. Sipajte pripremljenu smjesu i rasporedite je.
Odozgo pospite susamom. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 45 minuta, dok pita ne dobije zlatnosmeđu koricu.
Gotovu špansku pitu izvadite iz rerne i ostavite da se prohladi. Sijecite je na kocke ili pravougaonike i poslužite.
(Stvar ukusa/Mondo)