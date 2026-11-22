Perete posteljinu zajedno sa svakodnevnom odjećom? Stručnjaci upozoravaju na grešku koju mnogi prave!

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Posteljinu je primamljivo ubaciti u veš mašinu zajedno sa majicama, pidžamama i ostalom odjećom, naročito kada želimo da uštedimo struju, vodu i deterdžent. Ipak, stručnjaci upozoravaju da takvo pranje nije uvijek dobra ideja. Sve zavisi od materijala, boja, temperature i količine veša u bubnju.

Da li posteljina smije da se pere zajedno sa odjećom?

Odgovor nije jednostavno da ili ne. Lakša pamučna posteljina može se prati zajedno sa pamučnim majicama, pidžamama i sličnom odjećom, ali samo ako svi komadi zahtijevaju istu temperaturu pranja i imaju slične boje.

Problem nastaje kada se veliki čaršavi i navlake, naročito oni sa lastišem, zapetljaju oko manje odjeće. Tada voda i deterdžent teže dopiru do svih dijelova tkanine, pa veš možda neće biti dobro opran i ispran. Zbog toga je kod većih kompleta posteljine praktičnije uključiti poseban ciklus.

Važno je i da ne miješate svijetlu posteljinu sa tamnom ili intenzivno obojenom odjećom, posebno ako je nova i još pušta boju. Farmerke, radnu i veoma zaprljanu sportsku odjeću takođe je bolje prati odvojeno, jer grublji materijali i rajsferšlusi mogu oštetiti osjetljiviju tkaninu.

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Jedna greška može da pokvari i pranje i odjeću

Prije nego što uključite mašinu, provjerite etikete na posteljini i odjeći. Ako posteljinu perete na 60 stepeni, a majice smiju da se peru najviše na 40, nemojte ih stavljati zajedno. Niža temperatura možda neće pružiti željeni nivo higijene posteljini, dok viša može oštetiti odjeću.

Obratite pažnju i na količinu veša. To što vrata mašine mogu da se zatvore ne znači da bubanj nije prepunjen. Maksimalni kapacitet naveden na uređaju uglavnom se odnosi na programe za pamuk, dok je za sintetiku i osjetljive materijale dozvoljena manja količina veša.

Kada je bubanj pretrpan, odjeća nema dovoljno prostora da se slobodno okreće, pa pranje i ispiranje mogu biti slabiji. Bolje je podijeliti veš u dva ciklusa nego na silu dodavati još nekoliko komada.

Na koliko stepeni treba prati posteljinu?

Najčešće se preporučuje pranje posteljine na temperaturi od 40 do 60 stepeni, ali je najvažnije pratiti uputstvo proizvođača. Čvrsta pamučna posteljina koja dozvoljava višu temperaturu može se prati na 60 stepeni, dok je za redovno održavanje blago zaprljane pamučne posteljine često dovoljno i 40 stepeni.

Osjetljiviji materijali zahtijevaju drugačiju njegu. Svilena posteljina obično se pere na 20 do 30 stepeni, dok se flanel i mikrofiber najčešće peru na 30 do 40 stepeni. Previsoka temperatura može oštetiti vlakna i uticati na izgled i mekoću tkanine. Ako ste alergični na grinje i kućnu prašinu, birajte posteljinu koja može da se pere na 60 stepeni, uz poštovanje uputstva na etiketi.

I još jedan detalj: više deterdženta ne znači automatski i čistiji veš. Prevelika količina može se zadržavati u vlaknima, zbog čega tkanina postaje grublja, a neprijatni mirisi se lakše zadržavaju.

Suština je jednostavna: posteljinu možete prati sa odjećom samo kada su boje, materijali, temperatura i zahtjevi programa kompatibilni. U svim drugim slučajevima odvojeno pranje je sigurniji i praktičniji izbor.

(Lepa i srećna/Mondo)