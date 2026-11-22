Za nas je ova nedjelja pomalo svečana, jer počinje 12. sezona našeg i vašeg voljenog Jezikolovca!

Izvor: mondo.ba

Osim novih devet epizoda i nebrojeno mnogo jezičkih začkoljica, zanimljivosti i dilema, donosimo i jednu novu saradnju – s nama su ove sezone učenici i osoblje Osnovne škole Nikola Tesla iz Banjaluke.

Naša omiljena profesorica i jezička sveznalica Aleksandra Savić pronašla je i ovaj put rijetke riječi, nepoznate angdote, zanimljivosti...

Počinjemo zagonetkom.

Pogledajte video i javite nam da li ste imali muke da shvatite koja je riječ u pitanju!

Sve epizode Jezikolovca čekaju vas na OVOM LINKU.

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