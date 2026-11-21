Glumica Šeron Stoun ima 68 i koristi jednostavne vježbe i lagane tegove kako bi ostala aktivna, čak i dok gleda TV.

Izvor: TERESA SUAREZ/EPA

Šeron Stoun ne čeka slobodan sat da bi vježbala. Umjesto toga, vježbe ubacuje u male praznine tokom dana - dok radi za računarom, čeka sljedeću scenu na snimanju ili gleda televiziju. Glumica tvrdi da za snagu nije neophodno provoditi sate u teretani niti dizati velike težine. Njena filozofija svodi se na jednostavno pravilo: pokrenite tijelo više puta tokom dana i, kada možete, dodajte malo otpora.

Ovakav pristup danas se često naziva "vježbanjem u zalogajima" ili "fitnes grickalicama" - kratkim serijama aktivnosti koje se ponavljaju u različitim dijelovima dana.

Lagane tegove nosi čak i za računarom

Šeron Stoun koristi lagane tegove koji se pričvršćuju oko ručnih zglobova dok radi za laptopom ili sjedi za radnim stolom. Tokom dana povremeno podiže ruke i izvodi pokrete koje naziva "arm jazz".

Ideja nije da se tijelo iscrpi jednim intenzivnim treningom, već da mišići redovno dobijaju mali podsticaj. Važno je, međutim, da opterećenje bude prilagođeno mogućnostima i da se ne nose tegovi satima ako izazivaju bol ili napetost u zglobovima.

Šeron Stoun

Izvor: AI info Sensa

Vježba i dok gleda televiziju

Glumica koristi i ThighMaster, jednostavnu spravu koja se postavlja između nogu i pruža otpor prilikom stiskanja. Vježbe radi dok gleda televiziju, a otkrila je da su joj se u tome pridružila i djeca sa prijateljima.

Šeron Stoun

Izvor: AI info Sensa

Koristi i malu balans dasku koja aktivira mišiće trupa. Ipak, ovakva oprema nije pogodna za svakoga, posebno za osobe koje imaju probleme sa ravnotežom ili povećan rizik od pada.

Na snimanju ne sjedi između scena

Kada radi, Šeron Stoun pauze između kadrova koristi za podizanje nogu, iskorake, trbušnjake i sklekove. Oslanja se na klasične vježbe sa sopstvenom težinom koje je popularizovala još Džejn Fonda.

Njena poruka je da trening ne mora uvijek da ima posebno vrijeme, garderobu i mjesto. Nekoliko pravilno izvedenih ponavljanja može se uklopiti u pauzu između svakodnevnih obaveza.

Bazen je važan dio njene rutine

Kratki pokreti nisu jedini oblik vježbanja Šeron Stoun. Glumica je govorila i da pet dana nedjeljno provodi oko sat i po u bazenu, gdje izvodi vježbe u vodi sa opterećenjem na rukama i nogama.

Praktikuje i jogu, vježbe disanja i plesne pokrete. Zato njen izgled i snagu ne treba pripisivati samo jednoj maloj navici, već dugogodišnjoj dosljednosti i različitim vrstama aktivnosti.

Šta kaže nauka o kratkom vježbanju?

Novija analiza istraživanja pokazala je da kratke serije vježbi, koje traju do pet minuta i izvode se više puta dnevno, mogu da poboljšaju kardiorespiratornu kondiciju fizički neaktivnih ljudi. Kod starijih osoba primijećena su i skromna poboljšanja mišićne izdržljivosti.

Ipak, dokazi još nisu dovoljno jaki da bi se tvrdilo da ovakve vježbe mogu da zamijene kompletan program fizičke aktivnosti ili da poprave sve pokazatelje zdravlja.

U našoj galeriji pogledajte kako se izvodi pilates vježba koja podmlađuje:

Najjednostavniji način da isprobate ovaj pristup jeste da kratko kretanje povežete sa navikom koju već imate. Dok se kuva kafa možete uraditi nekoliko čučnjeva uz oslonac, tokom telefonskog razgovora prošetati, a za vrijeme reklama blago istegnuti tijelo.

Ako imate srčane tegobe, probleme sa zglobovima, ravnotežom ili neko hronično oboljenje, odgovarajuće vježbe i opterećenje prethodno dogovorite sa ljekarom ili fizioterapeutom.

ona.rs/ Sensa