Primjerak "juga" star 40 godina, sa svega 200 pređenih kilometara, prodat je na aukciji u Sjedinjenim Američkim Državama za čak 50.000 dolara, čime je nekadašnji predmet podsmijeha postao pravo kolekcionarsko blago i nadmašio cijenu legendarnog "golfa 1 GTI".

Izvor: Shutterstock

U posljednjih pola sata nadmetanja na američkoj aukcijskoj platformi "Bring a Trailer" cijena ovog automobila skočila je sa 15.000 na nevjerovatnih 50.000 dolara, a novog vlasnika će sa porezom koštati 52.500 dolara.

Automobilski entuzijasta, istraživač istorije "Zastave" i jedan od osnivača "Zastava 101 kluba" Novica Marković izjavio je za RTS da je riječ o izuzetnom uspjehu nekadašnje domaće automobilske industrije, jer je ovim nadmašena i cijena od 43.000 dolara za koju je prodat "golf 1 GTI".

"Srbija ovo treba da slavi kao zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, jer je 'jugo' oborio rekorde na aukcijskim prodajama automobila svoje klase u Americi. Konačno pada u vodu stara izreka – bolje 'golf' star 20 godina nego novi 'jugo'", istakao je Marković.

Iako je identitet kupca ostao nepoznat javnosti, Marković objašnjava da u svijetu postoje kolekcionari specijalizovani za vozila iz nekadašnjih socijalističkih zemalja, među kojima posebno mjesto zauzimaju automobili iz Kragujevca.

"'Jugo' je, zajedno sa 'zastavom 101', simbol naše auto-industrije i jednog pravca u kolekcionarstvu. Ima ljudi koji daju mnogo novca za naše automobile u inostranstvu, a mi ovdje nismo ni svjesni u koliko se privatnih muzeja širom svijeta nalaze naši 'jugići' i 'stojadini'", ukazuje on.

Klima i automatski mjenjač za Amerikance

Po cijeni od 3.999 dolara "jugo" je svojevremeno bio najjeftiniji novi automobil na američkom tržištu, gdje je vremenom stekao reputaciju jednog od najgorih vozila na svijetu. Marković smatra da je istina negdje na sredini – američko tržište bilo je izuzetno zahtjevno po pitanju kvaliteta, dok je preduzetnik Malkolm Briklin čitavu priču vješto iskoristio u marketinške svrhe. Ipak, na tržištu SAD prodato je 143.000 "jugića", od ukupno 790.000 proizvedenih.

Izvozni model za SAD pravio se na posebnoj proizvodnoj liniji u Kragujevcu i imao je oko 180 izmjena u odnosu na standardnu verziju, uključujući klima-uređaj i automatski mjenjač. Za prosečnu jugoslovensku porodicu, međutim, njegova vrijednost mjerila se nečim drugim – bio je to pristupačan simbol slobode radnog čovjeka kojim se moglo otići od Jadranskog primorja do Kopaonika.

Jubilej "stojadina" kojeg ima i u Australiji

Dok "jugo" obara rekorde, njegov stariji brat – popularni "stojadin", 16. novembra obilježio je 55 godina od početka proizvodnje. Nastao na osnovama "fijata 128", u trenutku pojavljivanja bio je jedan od najmodernijih automobila u Evropi.

Marković i danas vozi "zastavu 101" iz 1979. godine koju je kupio njegov djed, a nakon oca, u istom automobilu sa 280.000 pređenih kilometara sada se voze i njegova djeca.

Posljednja "zastava 101" sišla je sa trake 16. novembra 2008. godine, ali interesovanje ne jenjava ni 18 godina kasnije. Ljubitelja i kolekcionara ovog modela danas ima od Čilea i Ekvadora, preko Velike Britanije i Poljske, pa sve do Vladivostoka, dok se čak tri primjerka nalaze u privatnim kolekcijama u Australiji, gdje ovaj automobil nikada nije bio zvanično izvožen.