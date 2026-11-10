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Kesten nije samo za pečenje: Pet ukusnih načina da ga iskoristite u kuhinji

Kesten nije samo za pečenje: Pet ukusnih načina da ga iskoristite u kuhinji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Kesten možete koristiti u mnogo više jela od pirea i kolača. Isprobajte pet ideja za krem supu, tjesteninu, rižoto, brusketе i brzi desert.

5 recepata s kestenom: Ideje za slana i slatka jesenja jela Izvor: A_Shots/Shutterstock

Miris pečenog kestena jedan je od prepoznatljivih znakova jeseni, ali ova sezonska namirnica može mnogo više od toga da završi u papirnoj kesici ili kao kesten-pire. Njegov blago slatkast, orašast ukus odlično se slaže i sa slanim i sa slatkim jelima, a može biti zanimljiv dodatak ručku, večeri ili desertu.

Kesten je posebno dobar u kombinaciji s gljivama, sirom, tjesteninom i povrćem, jer jelima daje puniji ukus i prijatnu teksturu. Ako koristite već skuvan i očišćen kesten, priprema može biti znatno jednostavnija.

Donosimo pet recepata koje vrijedi isprobati dok traje sezona kestena.

1. Kremasta tjestenina s kestenom i gljivama

Vrijeme pripreme: 25 minuta
Porcije: 2

Izvor: mondo/ai

Sastojci:

  • 200 g tjestenine po izboru
  • 150 g šampinjona
  • 100 g kuvanog i očišćenog kestena
  • 1 manja glavica crnog luka
  • 1 čen bijelog luka
  • 100 ml pavlake za kuvanje
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 30 g parmezana
  • So, biber i malo majčine dušice

Priprema: Tjesteninu skuvajte prema uputstvu na pakovanju. Na maslinovom ulju propržite sitno sjeckani crni luk, zatim dodajte bijeli luk i narezane šampinjone. Kada gljive omekšaju i višak tečnosti ispari, dodajte grubo sjeckani kesten, pavlaku za kuvanje i začine. Kuvajte još nekoliko minuta, pa umiješajte ocijeđenu tjesteninu. Ako je sos pregust, dodajte malo vode u kojoj se kuvala tjestenina. Poslužite uz narendani parmezan.

2. Krem supa od kestena i bundeve

Vrijeme pripreme: 30 minuta
Porcije: 3–4

Izvor: mondo/ai

Sastojci:

  • 300 g očišćene bundeve
  • 150 g kuvanog i očišćenog kestena
  • 1 manja glavica crnog luka
  • 600 ml povrtnog temeljca ili vode
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 50 ml pavlake za kuvanje
  • So, biber i prstohvat muškatnog oraščića
  • Prepečeni hljeb za posluživanje

Priprema: Na maslinovom ulju kratko propržite sjeckani luk, dodajte bundevu isječenu na manje kockice i kuvani kesten. Prelijte temeljcem ili vodom i kuvajte oko 20 minuta, odnosno dok bundeva potpuno ne omekša. Sve usitnite štapnim mikserom, dodajte pavlaku i začine, pa kratko zagrijte. Ako je supa pregusta, dodajte još malo vode. Poslužite uz prepečeni hljeb.

Tagovi

kesten recepti Mondo kuhinja

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