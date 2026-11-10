Kesten nije samo za pečenje: Pet ukusnih načina da ga iskoristite u kuhinji

Kesten možete koristiti u mnogo više jela od pirea i kolača. Isprobajte pet ideja za krem supu, tjesteninu, rižoto, brusketе i brzi desert.
Miris pečenog kestena jedan je od prepoznatljivih znakova jeseni, ali ova sezonska namirnica može mnogo više od toga da završi u papirnoj kesici ili kao kesten-pire. Njegov blago slatkast, orašast ukus odlično se slaže i sa slanim i sa slatkim jelima, a može biti zanimljiv dodatak ručku, večeri ili desertu.
Kesten je posebno dobar u kombinaciji s gljivama, sirom, tjesteninom i povrćem, jer jelima daje puniji ukus i prijatnu teksturu. Ako koristite već skuvan i očišćen kesten, priprema može biti znatno jednostavnija.
Donosimo pet recepata koje vrijedi isprobati dok traje sezona kestena.
1. Kremasta tjestenina s kestenom i gljivama
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Porcije: 2
Sastojci:
- 200 g tjestenine po izboru
- 150 g šampinjona
- 100 g kuvanog i očišćenog kestena
- 1 manja glavica crnog luka
- 1 čen bijelog luka
- 100 ml pavlake za kuvanje
- 1 kašika maslinovog ulja
- 30 g parmezana
- So, biber i malo majčine dušice
Priprema: Tjesteninu skuvajte prema uputstvu na pakovanju. Na maslinovom ulju propržite sitno sjeckani crni luk, zatim dodajte bijeli luk i narezane šampinjone. Kada gljive omekšaju i višak tečnosti ispari, dodajte grubo sjeckani kesten, pavlaku za kuvanje i začine. Kuvajte još nekoliko minuta, pa umiješajte ocijeđenu tjesteninu. Ako je sos pregust, dodajte malo vode u kojoj se kuvala tjestenina. Poslužite uz narendani parmezan.
2. Krem supa od kestena i bundeve
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Porcije: 3–4
Sastojci:
- 300 g očišćene bundeve
- 150 g kuvanog i očišćenog kestena
- 1 manja glavica crnog luka
- 600 ml povrtnog temeljca ili vode
- 2 kašike maslinovog ulja
- 50 ml pavlake za kuvanje
- So, biber i prstohvat muškatnog oraščića
- Prepečeni hljeb za posluživanje
Priprema: Na maslinovom ulju kratko propržite sjeckani luk, dodajte bundevu isječenu na manje kockice i kuvani kesten. Prelijte temeljcem ili vodom i kuvajte oko 20 minuta, odnosno dok bundeva potpuno ne omekša. Sve usitnite štapnim mikserom, dodajte pavlaku i začine, pa kratko zagrijte. Ako je supa pregusta, dodajte još malo vode. Poslužite uz prepečeni hljeb.