Božićni post počinje 28. novembra i traje do 6. januara. Evo šta se jede, kada je dozvoljena riba i koja su osnovna pravila.

Izvor: Losonsky/Shutterstock

Božićni post, jedan od četiri velika godišnja posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, počinje 28. novembra 2026. godine i traje sve do Badnjeg dana, 6. januara 2027. Tokom ovog perioda vjernici se pripremaju za jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Božić, koji se proslavlja 7. januara.

Ovaj post traje 40 dana, a njegov cilj nije samo uzdržavanje od određene hrane, već i duhovno pročišćenje, molitva, praštanje i činjenje dobrih djela. Ipak, postoje određena pravila kojih bi vernici trebalo da se pridržavaju, a ona se odnose i na izbor namirnica i na način pripreme obroka.

Vidi opis Božićni post donosi posebna pravila: Evo kada se jede riba, a kada se posti na vodi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alfonso Soler/Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: gracethang2/Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Hadrian/Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Todamo/Shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: PRINTSCREEN/YT/ NICHOMECOOKING Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Shutterstock.com/Katerina Parameyeva Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Bakina i dekina kuhinja Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Shutterstock/R R Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: PRINTSCREEN/ YOUTUBE FIRSTCRY PARENTING Br. slika: 10 10 / 10

Šta ne smije da se jede tokom Božićnog posta?

Tokom Božićnog posta iz ishrane se izbacuju namirnice životinjskog porijekla, odnosno meso, mlijeko i mliječni proizvodi, kao i jaja.

Međutim, za razliku od nekih drugih postova, Božićni post ima blaža pravila kada je riječ o ishrani, pa je određenim danima dozvoljena riba, dok se u drugim periodima koristi biljno ulje ili se posti na vodi. Post na vodi podrazumijeva pripremu hrane bez upotrebe ulja, dok post na ulju dozvoljava korišćenje biljnih masnoća. Kada je dozvoljena riba, ona se može da se nađe na trpezi uz ostale posne namirnice.

Kada se tokom Božićnog posta jede riba?

posma trpeza, posna jela

Izvor: Youtube printscreen / My Kitchen Tanja

Riba je tokom Božićnog posta dozvoljena određenim danima, uglavnom subotom i nedjeljom, kao i na pojedine velike praznike.

U 2026. godini posebno se izdvajaju: Vavedenje Presvete Bogorodice, 4. decembra,i Sveti Nikola, 19. decembra, kada je dozvoljena riba bez obzira na dan u nedjelji.

Pred kraj posta pravila se postepeno pooštravaju. U posljednjim danima pred Božić riba se više ne jede, a Badnji dan, 6. januar, tradicionalno se posti na vodi. Za precizan raspored dozvoljene hrane tokom svakog dana vjernici mogu da prate crkveni kalendar, jer se pravila razlikuju u zavisnosti od praznika i dana posta.

Šta se jede tokom Božićnog posta?

Iako mnogi misle da je posna ishrana jednolična, postoji veliki izbor namirnica koje mogu da se koriste tokom ovog perioda.

Na jelovniku mogu da se nađu:

pasulj,

sočivo,

grašak,

krompir,

pirinač,

pečurke,

povrće,

voće,

orašasti plodovi

i različite žitarice.

Tu su i posne čorbe, variva, salate, posna tjestenina i jela od biljnih namirnica.

Kada je dozvoljena riba, ona može da bude dio obroka, dok se u danima posta na ulju jela pripremaju uz dodatak biljnog ulja. Vjernici bi trebalo da obrate pažnju i na deklaracije industrijskih proizvoda, jer pojedine namirnice koje djeluju posno mogu da sadrže mlijeko u prahu, surutku, jaja ili druge sastojke životinjskog porijekla.

Da li je Božićni post samo uzdržavanje od hrane?

Prema pravoslavnom učenju, suština posta ne nalazi se samo u promjeni načina ishrane. Tjelesni post trebalo bi da prati i duhovno uzdržavanje, odnosno trud da čovjek promijeni svoje ponašanje, misli i odnos prema drugima.

To podrazumijeva izbjegavanje svađa, ljutnje, ogovaranja i osuđivanja, ali i više strpljenja, praštanja, molitve i pomaganja ljudima kojima je pomoć potrebna. Post je prilika za preispitivanje sopstvenih postupaka, odricanje od loših navika i posvećivanje porodici i bližnjima. Zato se često ističe da nije dovoljno samo promijeniti ono što se nalazi na tanjiru ukoliko se ne radi i na duhovnom životu.

Post ne bi trebalo da ugrozi zdravlje. Djeca, trudnice, dojilje, starije osobe i ljudi koji imaju hronične bolesti ili posebne nutritivne potrebe trebalo bi da se posavjetuju sa ljekarom prije nego što uvedu značajnija ograničenja u ishrani. Takođe, pravila posta mogu da se prilagode zdravstvenim i životnim okolnostima uz savjet sveštenika ili duhovnika.

Božićni post završava se Badnjim danom, a nakon 40 dana pripreme vjernici dočekuju Božić, praznik koji simbolizuje ljubav, mir, zajedništvo i radost.

(MONDO)