Obje su vrste sušenog voća, ali jedna sadrži nešto više vlakana, dok druga može imati prednost kada je riječ o redovnom pražnjenju crijeva.

Izvor: YouTube/7DAYSUAE/Instagram / caprunes

Iako su vlakna trenutno apsolutni hit na društvenim mrežama, statistika pokazuje da oko 95 odsto ljudi i dalje ne unosi preporučenu dnevnu dozu, piše EatingWell. To je važno jer veći unos vlakana smanjuje rizik od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i gojaznosti. Najlakši način da ih dodate u ishranu jeste pametna užina, a tu na scenu stupaju suve šljive i urme.

"Užine bogate vlaknima čuvaju zdravlje crijeva, podstiču redovno pražnjenje i duže vas drže sitim", ističe nutricionistkinja Loren Menaker.

Ipak, iako imaju gotovo identičnu količinu vlakana, jedna od ove dvije namirnice ima skrivenog keca u rukavu kada je u pitanju probava.

Izvor: YouTube/TheUntamedOlive

Zašto su suve šljive nezamjenljive za varenje?

Samo pet suvih šljiva (oko 50 grama) sadrži tri grama vlakana, što je 11 odsto preporučene dnevne vrijednosti. Međutim, nutricionistkinja Arijel Lebovic objašnjava da posao ovde ne obavljaju samo vlakna:

"Suve šljive sadrže i sorbitol, prirodni šećerni alkohol koji zadržava vodu u crevima i omekšava stolicu."

Brojne studije potvrđuju ovo blago laksativno dejstvo, a pored toga, suve šljive su bogate antioksidansima, prebioticima, borom i bakrom, koji čuvaju zdravlje kostiju i srca.

Izvor: YouTube/Simnett Nutrition

Urme: Prirodni karamel pun minerala

Zbog meke teksture i ukusa koji podseća na karamel, urme su postale omiljena baza za zdrave kolače bez pečenja. Baš kao i šljive, porcija od 50 grama medžul urmi sadrži oko tri grama vlakana.

"Urme imaju moćnu kombinaciju vlakana, polifenola i minerala poput kalijuma, magnezijuma i bakra", navodi Lebovic, dodajući da istraživanja ukazuju i na njihov pozitivan uticaj na snižavanje krvnog pritiska i zdravlje srca.

Presuda nutricionista: Šta je bolji izbor?

Kada je riječ o čistoj količini vlakana, rezultat je praktično neriješen, razlika je svega 0,2 grama po porciji. Stručnjaci se slažu da nijedna namirnica nije generalno "zdravija", već da je najbolja raznovrsnost.

Ipak, ako vas muči zatvor i želite redovno pražnjenje crijeva, nutricionistkinja Dženifer Palijan prednost daje suvim šljivama:

"Kombinacija vlakana i sorbitola pruža dodatne koristi za varenje, a klinička istraživanja potvrđuju njihovu efikasnost u povećanju učestalosti pražnjenja crijeva."

Kako da ih najpametnije jedete?