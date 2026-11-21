Tradicionalna sirnica dobila je moderno izdanje! Umjesto klasične pite, pripremite ukusne, hrskave kocke punjene kombinacijom svježeg, feta i žutog sira, uz dodatak tanke slanine i malo čilija.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sirnica je jedno od omiljenih jela domaće kuhinje, ali to ne znači da uvijek mora da se priprema na tradicionalan način. Uz malo mašte i nekoliko jednostavnih sastojaka, poznata pita može da dobije potpuno novo, moderno izdanje.

Umjesto velike tepsije i klasičnog slaganja ili motanja kora, ova sirnica priprema se u obliku malih, pojedinačnih kocki, koje su spolja hrskave, a iznutra mekane i bogate sirom.

Posebnost ovog recepta je kombinacija tri vrste sira – svježeg, feta i žutog polutvrdog sira. Jaja i jogurt povezuju sastojke u kremast fil, dok čili daje blagu pikantnu notu. Tanka slanina u listovima donosi dodatnu aromu i zanimljiv kontrast nježnom nadjevu.

Priprema recepta je jednostavna jer se koriste kupovne kore, a pečenje traje oko 20 minuta. Ove kocke od sirnice odličan su izbor za doručak, večeru, posluženje gostima ili kao slani zalogaji za druženje.

Sastojci

1 pakovanje kupovnih kora za pitu (oko 500 g)

500 g svježeg sira

250 g feta sira

250 g žutog polutvrdog sira

5 jaja

1 šolja jogurta (oko 200 ml)

So, po ukusu

Čili prah, po ukusu

Tanka slanina u listovima

Priprema sirnice korak po korak

1. Pripremite nadjev od tri vrste sira.

U većoj posudi sjedinite svježi sir i izmrvljen feta sir. Žuti polutvrdi sir narendajte i dodajte u smjesu. Sve lagano promiješajte kako bi se tri vrste sira ravnomjerno rasporedile.

2. Dodajte jaja, jogurt i začine.

U smjesu sa sirom dodajte pet jaja i šolju jogurta. Posolite po ukusu, vodeći računa o tome da su feta sir i slanina već slani. Dodajte malo čili praha, u zavisnosti od toga koliko pikantan ukus volite, pa sve dobro sjedinite.

3. Pripremite kore i oblikujte kocke.

Kupovne kore raširite na radnoj površini. Po potrebi ih presijecite na manje pravougaonike kako biste lakše oblikovali pojedinačne porcije.

Na svaki komad kore stavite dio nadjeva, dodajte komadić tanke slanine, pa presavijte stranice i umotajte koru tako da dobijete malu, zatvorenu kocku ili četvrtasti paketić.

Postupak ponavljajte dok ne potrošite pripremljeni nadjev i kore.

4. Poređajte sirnicu u pleh.

Pripremljene kocke slažite u pleh obložen papirom za pečenje, sa presavijenom stranom okrenutom prema dolje, kako se tokom pečenja ne bi otvarale.

Ostavite malo razmaka između njih kako bi se ravnomjerno zapekle i dobile hrskavu koricu.

5. Pecite oko 20 minuta.

Rernu prethodno zagrijte na 200 stepeni. Kocke sirnice pecite približno 20 minuta, odnosno dok kore ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu hrskave.

Vrijeme pečenja može malo da varira u zavisnosti od veličine kocki i jačine rerne, pa ih pred kraj provjerite.

Kako poslužiti sirnicu u modernom izdanju?

Pečene kocke ostavite nekoliko minuta da se prohlade, a zatim ih poslužite dok su još tople.

Spolja hrskave, a iznutra sočne i pune rastopljenog sira, ove male sirnice mogu da se jedu rukom, bez pribora, što ih čini praktičnim posluženjem za različite prilike.

Odlično se slažu sa čašom jogurta ili kiselog mlijeka, a mogu se poslužiti i uz svježu salatu.

Mali trik za još ukusniju sirnicu

Najvažnije je da ne pretjerate sa solju, jer feta sir i slanina već daju dovoljno slanoće. Čili prah dodajte postepeno kako ne bi nadjačao ukus sira.

Prilikom oblikovanja kocki pazite da nadjev ne bude previše blizu ivica i da kore budu dobro presavijene, kako fil ne bi iscurio tokom pečenja.

Ovakav način pripreme pokazuje da tradicionalna sirnica može da dobije sasvim novo lice, a da pritom zadrži ono najvažnije – bogat ukus sira i neodoljivu hrskavost pečenih kora.

(Mondo)