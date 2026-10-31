Ima dana kada se gosti najave na vrijeme, a ima i onih kada zazvoni telefon uz čuveno: "Tu smo u blizini, svratićemo na kafu". Ako u frižideru imate pakovanje krem sira, koru lisnatog tijesta i malo džema od jagoda, nema razloga za paniku.

Za dvadesetak minuta na stolu može biti mirisan, hrskav i ukusan desert koji izgleda kao da ste se oko njega baš potrudili.

Tajna je u jednostavnosti: krem sir pomiješan sa šećerom i malo cimeta, kašika-dvije džema od jagoda i gotovo lisnato tijesto koje će u rerni postati zlatno i hrskavo. A ako se neko od gostiju usudi da pita koliko vam je vremena trebalo, slobodno napravite tajanstvenu pauzu prije odgovora. Neke kulinarske tajne ipak treba sačuvati!

Sastojci

1 kora gotovog lisnatog tijesta

1 pakovanje krem sira

šećer po ukusu

malo cimeta

džem od jagoda, po 1–2 kašike za svaki komad

Od jedne kore možete napraviti četiri veća komada, a ako očekujete više gostiju, tijesto isjecite na manje zalogaje.

Vidi opis Lisnato tijesto sa krem sirom i džemom od jagoda: Desert za 20 minuta spašava stvar kada gosti samo što nisu stigli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 5 5 / 5

Priprema

Pripremite krem. U posudi pomiješajte krem sir sa šećerom i malo cimeta. Količinu šećera prilagodite ukusu, naročito ako je džem veoma sladak. Isijecite lisnato tijesto. Razvijte koru i podijelite je na četiri približno jednaka dijela. Ako želite više manjih kolačića, isijecite je na šest ili osam komada. Dodajte fil. Na sredinu svakog komada rasporedite krem od sira, a preko njega stavite jednu do dvije kašike džema od jagoda. Ostavite malo slobodnog prostora uz ivice kako fil ne bi previše iscurio tokom pečenja. Oblikujte kolačiće. Ivicama tijesta možete napraviti mali okvir oko fila, a komade ostaviti otvorene na vrhu. Tako će se lijepo vidjeti slojevi krem sira i crvenog džema. Pecite. Poređajte kolačiće na pleh obložen papirom za pečenje i stavite u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni. Pecite oko 15–20 minuta, odnosno dok tijesto ne porumeni i postane hrskavo. Vrijeme pečenja prilagodite svojoj rerni i veličini kolačića. Poslužite. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, pa poslužite uz kafu, čaj ili čašu mlijeka. Ako želite da izgledaju još primamljivije, pospite ih s malo šećera u prahu.

Mali trik za još bolji ukus

Ako vam je ostalo malo mljevenih orasa ili badema, možete ih posuti preko džema prije pečenja. Cimet će lijepo povezati ukuse, krem sir će dati nježnost, a džem od jagoda voćnu svježinu.

Ovaj desert odličan je i kada vam se jede nešto slatko, a nemate volje da mutite jaja, mjerite brašno i pravite planove kao da otvarate poslastičarnicu.

Vrijeme pripreme: oko 5 minuta

oko 5 minuta Vrijeme pečenja: 15–20 minuta

15–20 minuta Ukupno vrijeme: oko 20–25 minuta

oko 20–25 minuta Broj porcija: 4 veće ili 6–8 manjih

I najvažnije: ako gosti stignu prije nego što se kolačići ispeku, samo recite da je desert upravo u završnoj fazi pripreme. Zvuči mnogo profesionalnije nego: „Čekajte, samo da uključim rernu!“

(Mondo)