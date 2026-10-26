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Recept za pitu sa sirom od jedne kore: Malo sastojaka, a ukus domaćinski

Recept za pitu sa sirom od jedne kore: Malo sastojaka, a ukus domaćinski

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Kako da napravite pitu sa sirom od samo jedne kore? Zvuči kao umjetnost, ali toliko je ukusno i lako da ćete praviti opet i opet...

Recept za pitu sa sirom od jedne kore Izvor: Shutterstock

Kada vam se jede domaća pita, a nemate vremena da razvlačite kore ili da ih ređate jednu preko druge, ovaj jednostavan recept je pravo rješenje. Pita od jedne kore priprema se od nekoliko osnovnih sastojaka, a uz malo sira i jaja dobija se ukusno, mekano i zasitno jelo koje možete poslužiti za doručak, večeru ili užinu.

Tajna je u tome da se jedna kora dobro napuni, pažljivo uvije i ispeče dok ne dobije zlatnu, hrskavu koricu. Priprema je jednostavna, a ukus podsjeća na domaće pite kakve su nekada pravile naše bake.

Sastojci:

1 velika kora za pitu
250 g sitnog sira
2 jaja
3 kašike jogurta
2 kašike ulja
1 kašika kisele pavlake
prstohvat soli, po potrebi
malo ulja za premazivanje

Priprema:

U činiji umutite jaja, pa dodajte sitan sir, jogurt i kiselu pavlaku. Sve dobro promiješajte da dobijete ujednačen fil. Ako je sir dovoljno slan, dodatna so nije potrebna.

Raširite jednu koru na radnoj površini i ravnomjerno je premažite uljem. Fil rasporedite po kori, ostavljajući malo prostora uz ivice kako ne bi iscurio tokom pečenja. Pažljivo uvijte koru u rolat ili je preklopite u oblik koji vam odgovara. Prebacite je u pleh obložen papirom za pečenje.

Premažite pitu s malo ulja i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20–30 minuta, odnosno dok ne porumeni i postane hrskava. Kada je izvadite iz rerne, ostavite je nekoliko minuta da se prohladi, pa je poslužite dok je još topla.

Ako želite da pita bude sočnija iznutra, a spolja lijepo zapečena, prije pečenja je poprskajte sa jednom do dvije kašike kisele vode. Nemojte pretjerivati kako se kora ne bi raskvasila. Za bogatiji ukus u fil možete dodati i kašiku kajmaka ili malo izmrvljenog feta sira.

(Stvar ukusa/Mondo)

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