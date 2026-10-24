Hrskavi zalogaji iz rerne: Lisnato tijesto punjeno kobasicom po receptu Pola Holivuda (Video)

Ponekad su najjednostavniji recepti ujedno i najukusniji. Lisnato tijesto punjeno usitnjenom kobasicom i lukom idealno je rješenje kada želite da pripremite nešto brzo, ukusno i hrskavo, bez mnogo sastojaka i komplikovane pripreme.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Inspirisano receptom poznatog kuvara Pola Holivuda, ovo jelo donosi kombinaciju zlatnog, hrskavog tijesta i sočnog nadjeva od kobasice i luka.

Potrebna su vam svega četiri sastojka, a rezultat je filovano pecivo kojem je teško odoljeti.

Sastojci

• Lisnato tijesto

• Usitnjena kobasica

• Luk

• Jedno jaje za premazivanje

Priprema



1. Pripremite nadjev

Luk sitno nasjeckajte, pa ga propržite u tavi dok ne omekša i postane blago staklast.Sklonite sa vatre i ostavite da se nadjev malo prohladi. Kobasicu usitnite i ostavite sa strane dok luk ne bude gotov.

2. Napunite lisnato tijesto

Lisnato tijesto odmrznite prema uputstvu sa pakovanja i razvucite na radnoj površini. Na sredinu rasporedite pripremljeni nadjev od luka i kobasice. Preklopite tijesto i zarolajte, nakon čega možete isjeći rolat na komade jednake veličine. Ovo je važno kako bi sve bilo pečeno u isto vrijeme.

3. Premažite jajetom

Peciva složite u pleh obložen papirom za pečenje. Praktično rješenje je da sve poredate u kalup za mafine kako bi sve rolnice zadržale svoj oblik. Umutite jaje i četkicom premažite površinu svakog komada. Tako će lisnato tijesto nakon pečenja dobiti lijepu zlatnu boju i privlačnu, sjajnu koricu.

4. Pecite do zlatnosmeđe boje

Rernu zagrijte na 200 stepeni Celzijusa. Pecite oko 20 do 25 minuta, odnosno dok tijesto ne naraste i postane hrskavo i zlatnosmeđe. Vrijeme pečenja prilagodite veličini peciva i uputstvu na pakovanju lisnatog tijesta.

Kada budu gotova, izvadite ih iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohlade prije posluživanja.

Jednostavan recept za svaku priliku

Ovi hrskavi zalogaji odličan su izbor za doručak, večeru, druženje sa prijateljima ili filmsko veče kod kuće. Mogu se poslužiti samostalno, uz svježe povrće ili omiljeni sos.

Tajna dobrog rezultata je u tome da nadjev ne bude previše vlažan i da se malo ohladi prije punjenja. Tako će lisnato tijesto zadržati svoju strukturu i lijepo se podići tokom pečenja.

Uz samo nekoliko sastojaka i malo vremena, dobićete mirisno i hrskavo pecivo koje se lako priprema, a još lakše nestaje sa tanjira.