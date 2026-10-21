Gurmanske faširane šnicle po kafanskom receptu: U meso se dodaju 2 sastojka zbog kojih su jako sočne

Pripremite sočne faširane šnicle po kafanskom receptu. Uz jednostavnu pripremu, uživaćete u bogatom ukusu i aromi.

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Kafanske gurmanske faširane šnicle imaju poseban ukus, a tajna je u dobroj kombinaciji mljevenog mesa, kačkavalja i suve slanine.

Dok se prže, sir se blago topi, slanina daje bogatiju aromu, a sredina hleba natopljena kiselom vodom pomaže da šnicle ostanu mekane i sočne.

Priprema nije komplikovana, a uz pire krompir i sezonsku salatu dobićete ručak u kojem će cijela porodica uživati.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: glavno jelo

glavno jelo Porcije / količina: 4

4 Energetska vrijednost po porciji: 700 kcal

700 kcal Vrijeme pripreme: 20 min

20 min Vrijeme termičke obrade: 20 min

20 min Ukupno vrijeme: 40 min

Sastojci

600 g miješanog mljevenog mesa

150 g kačkavalja

100 g suve slanine

1 jaje

malo sredine hljeba

1 čaša kisele vode

malo sitno sjeckanog crnog luka, po želji

so i biber po ukusu

tucana ljuta paprika po želji

ulje za prženje

Priprema

Korak 1: Pripremite hljeb, sir i slaninu

Sredinu hljeba stavite u činiju i prelijte kiselom vodom. Ostavite nekoliko minuta da omekša, pa je dobro ocijedite. Kačkavalj i suvu slaninu isijecite na sitne kockice. Ukoliko volite intenzivniji ukus, sitno isjeckajte i malo crnog luka.

Korak 2: Zamijesite smjesu za šnicle

U veću činiju stavite mljeveno meso, oceđeni hljeb, jaje, kačkavalj i slaninu. Dodajte so, biber i tucanu ljutu papriku po ukusu, pa sve dobro izmiješajte i izmijesite rukama kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili.

Korak 3: Oblikujte faširane šnicle

Pokvasite dlanove kiselom vodom kako se meso ne bi lijepilo za ruke. Od pripremljene smjese oblikujte okrugle šnicle, a zatim ih blago pritisnite da dobiju pljosnat oblik. Potrudite se da budu približno jednake debljine kako bi se ravnomjerno ispržile.

Korak 4: Ispržite šnicle

U tiganju zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Pažljivo spuštajte šnicle u tiganj i pržite ih sa obje strane dok ne dobiju lijepu, rumenu koricu i budu potpuno pečene u sredini. Nemojte ih prečesto okretati kako bi zadržale oblik i lijepo se zapekle.

Korak 5: Poslužite dok su tople

Gotove šnicle izvadite rešetkastom kašikom i stavite na tanjir. Poslužite ih uz pečeni ili prženi krompir, pire i salatu po izboru. Najukusnije su dok su još tople, kada je kačkavalj mekan, a meso sočno.