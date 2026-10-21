Gurmanske faširane šnicle po kafanskom receptu: U meso se dodaju 2 sastojka zbog kojih su jako sočne

Pripremite sočne faširane šnicle po kafanskom receptu. Uz jednostavnu pripremu, uživaćete u bogatom ukusu i aromi.
Kafanske gurmanske faširane šnicle imaju poseban ukus, a tajna je u dobroj kombinaciji mljevenog mesa, kačkavalja i suve slanine.
Dok se prže, sir se blago topi, slanina daje bogatiju aromu, a sredina hleba natopljena kiselom vodom pomaže da šnicle ostanu mekane i sočne.
Priprema nije komplikovana, a uz pire krompir i sezonsku salatu dobićete ručak u kojem će cijela porodica uživati.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: glavno jelo
- Porcije / količina: 4
- Energetska vrijednost po porciji: 700 kcal
- Vrijeme pripreme: 20 min
- Vrijeme termičke obrade: 20 min
- Ukupno vrijeme: 40 min
Sastojci
- 600 g miješanog mljevenog mesa
- 150 g kačkavalja
- 100 g suve slanine
- 1 jaje
- malo sredine hljeba
- 1 čaša kisele vode
- malo sitno sjeckanog crnog luka, po želji
- so i biber po ukusu
- tucana ljuta paprika po želji
- ulje za prženje
Priprema
Korak 1: Pripremite hljeb, sir i slaninu
Sredinu hljeba stavite u činiju i prelijte kiselom vodom. Ostavite nekoliko minuta da omekša, pa je dobro ocijedite. Kačkavalj i suvu slaninu isijecite na sitne kockice. Ukoliko volite intenzivniji ukus, sitno isjeckajte i malo crnog luka.
Korak 2: Zamijesite smjesu za šnicle
U veću činiju stavite mljeveno meso, oceđeni hljeb, jaje, kačkavalj i slaninu. Dodajte so, biber i tucanu ljutu papriku po ukusu, pa sve dobro izmiješajte i izmijesite rukama kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili.
Korak 3: Oblikujte faširane šnicle
Pokvasite dlanove kiselom vodom kako se meso ne bi lijepilo za ruke. Od pripremljene smjese oblikujte okrugle šnicle, a zatim ih blago pritisnite da dobiju pljosnat oblik. Potrudite se da budu približno jednake debljine kako bi se ravnomjerno ispržile.
Korak 4: Ispržite šnicle
U tiganju zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Pažljivo spuštajte šnicle u tiganj i pržite ih sa obje strane dok ne dobiju lijepu, rumenu koricu i budu potpuno pečene u sredini. Nemojte ih prečesto okretati kako bi zadržale oblik i lijepo se zapekle.
Korak 5: Poslužite dok su tople
Gotove šnicle izvadite rešetkastom kašikom i stavite na tanjir. Poslužite ih uz pečeni ili prženi krompir, pire i salatu po izboru. Najukusnije su dok su još tople, kada je kačkavalj mekan, a meso sočno.
Dodatni savjet:
Ostavite smjesu da odmori. Desetak do petnaest minuta u frižideru pomoći će da se sastojci povežu i da se šnicle lakše oblikuju.