Karneval torta osvaja na prvi pogled: Spoj mekane kore, čoko keksa i dva kremasta fila

Recept za karneval tortu! Bogata filovima, lepom korom i raskošna, vredi svakog truda!

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Ako volite bogate torte koje izgledaju neobično, a ukusom osvajaju već pri prvom zalogaju, Karneval torta mogla bi da postane vaš novi omiljeni desert. Kombinacija mekanog biskvita, čokoladnog keksa i dva raskošna fila, od vanile i čokolade, čini je posebnom, dok zanimljiv način slaganja daje presjek koji privlači pažnju.

Priprema zahtijeva malo strpljenja, jer torta treba da odstoji u frižideru preko noći, ali rezultat je vrijedan čekanja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: torta

Broj porcija: 12

Energetska vrijednost po porciji: 200 kcal

Vrijeme pripreme: 60 minuta

Vrijeme pečenja: 30 minuta

Ukupno vrijeme: 90 minuta

Sastojci

Za biskvit

250 g pšeničnog brašna

100 g šećera

30 g vanilin šećera

4 jaja

Za fil od vanile

500 ml mlijeka

150 g maskarpone sira

150 g šećera

100 g putera

30 g vanilin šećera

30 g krompirovog skroba

30 g pudinga od vanile

3 žumanca

Za čokoladni fil

250 ml mlijeka

125 g maskarpone sira

100 g putera

30 g krompirovog skroba

30 g kakaoa

30 g čokoladnog pudinga

3 žumanca

Dodatno

400 g čokoladnog keksa

malo putera i prezli za pripremu kalupa

Priprema

1. Napravite koru

Odvojite bjelanca od žumanaca. Bjelanca umutite u čvrst snijeg, a zatim postepeno dodajte šećer i vanilin šećer. Nastavite da mutite, pa dodajte žumanca, jedno po jedno. Na kraju umiješajte brašno, lagano miješajući kako bi smjesa ostala vazdušasta.

2. Pripremite kalup i ispecite biskvit

Okrugli kalup sa odvojivim dnom premažite puterom i pospite prezlama. Sipajte smjesu i pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 30–40 minuta, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe suva.

Ostavite biskvit da se potpuno ohladi, pa ga vodoravno presijecite na dvije kore. Vrijeme pečenja provjeravajte jer može da zavisi od veličine kalupa.

3. Pripremite fil od vanile

Odvojite dio mlijeka i u njemu razmutite krompirov skrob, puding od vanile i žumanca. Ostatak mlijeka zagrijte sa šećerom i vanilin šećerom do ključanja. Uz neprestano miješanje sipajte razmućenu smjesu i kuvajte dok se fil ne zgusne.

Prekrijte ga providnom folijom tako da dodiruje površinu i ostavite da se potpuno ohladi.

4. Umutite puter

Omekšali puter umutite pjenasto. Postepeno dodajte ohlađeni kuvani fil, a zatim umiješajte maskarpone sir. Miješajte dok ne dobijete ujednačen krem.

5. Napravite čokoladni fil

U dijelu hladnog mlijeka razmutite krompirov skrob, čokoladni puding, kakao i žumanca. Preostalo mlijeko zagrijte, pa umiješajte pripremljenu smjesu. Kuvajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne.

Ostavite da se potpuno ohladi. Umutite omekšali puter, pa mu postepeno dodajte ohlađeni čokoladni fil. Na kraju umiješajte maskarpone sir i sjedinite sve u gladak krem.

6. Složite tortu

Donju polovinu biskvita stavite na tacnu. Premažite je tankim slojem fila od vanile, a zatim uz spoljašnju ivicu poređajte čokoladne kekse.

Preko keksa nanesite malo fila kako bi se zalijepili, pa nastavite da ih ređate i povezujete kremom, popunjavajući prostor prema sredini. Naizmjenično slažite keks i fil dok ne popunite površinu biskvita.

Prekrijte drugom polovinom biskvita. Bočne strane torte premažite čokoladnim filom. Po želji, ukrasite je mrvicama keksa ili rendanom čokoladom.

Ostavite tortu u frižideru preko noći kako bi se filovi stegнули, a ukusi sjedinili.

Slatka tajna

Za ljepši presjek, tortu sijecite dobro ohlađenu, oštrim nožem koji ćete između rezova obrisati. Ako želite da biskvit bude sočniji, možete ga vrlo blago poprskati mlijekom, ali nemojte pretjerivati jer torta već sadrži dosta kremastog fila.