Kremasti potaž od bundeve: Ovo brzo jelo grije i stomak i dušu

Potaž od bundeve priprema se brzo i lako, i nema šanse da vam ne uspije!

Izvor: Ai Info/Stvar ukusa

Bundeva je jedan od najpoznatijih simbola jeseni, a zbog specifičnog, aromatičnog ukusa, spada među omiljeno povrće mnogih.

Kada pomislimo na nju, prva asocijacija je mnogima pečena bundeva iz rerne ili sočna pita posuta mirisnom mješavinom prah i vanil-šećera, ali jedno od definitivno najukusnijih jesenjih jela svakako je potaž od bundeve.

Ovo kremasto jelo sjajan je izbor kada želite da pojedete nešto toplo na kašiku, savršeno će vas ugrijati u hladnim danima i prijati vašem stomaku, a dodatni bonus je što se pravi brzo i lako.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: potaži

Porcije / količina: 4

Energetska vrijednost po porciji: 180 kcal

Vrijeme pripreme: 15 min

Vrijeme termičke obrade: 25 min

Ukupno vrijeme: 40 min

Sastojci:

700 g očišćene bundeve

1 srednja glavica crnog luka

1 mrkva

1 manji krompir

2 kašike ulja ili malo putera

800 ml vode ili povrtnog bujona

So i biber po ukusu

Prstohvat muskatnog oraščića, po želji

100 ml pavlake za kuvanje, po želji

Priprema

Korak 1: Pripremite povrće

Bundevu očistite od kore i sjemenki, pa je isecite na kocke. Ogulite krompir i mrkvu i isecite ih na manje komade. Crni luk sitno isjeckajte.

Korak 2: Prodinstajte luk

U šerpi zagrijte ulje ili puter, dodajte crni luk i dinstajte nekoliko minuta, dok ne omekša. Ubacite mrkvu, krompir i bundevu, pa sve kratko promiješajte.

Korak 3: Skuvajte povrće

Nalijte vodom ili bujonom od povrća tako da povrće bude potpuno prekriveno. Posolite i pobiberite po ukusu. Kuvajte na srednjoj temperaturi oko 20–25 minuta, odnosno dok povrće potpuno ne omekša.

Korak 4: Izblendajte potaž

Sklonite šerpu sa ringle i štapnim mikserom usitnite povrće dok ne dobijete gladak, kremast potaž. Ako je pregust, dodajte još malo tople vode ili bujona.

Korak 5: Dodajte sastojke po želji i poslužite

Po želji umiješajte pavlaku za kuvanje i prstohvat muskatnog oraščića. Vratite šerpu na ringlu i zagrijavajte još minut-dva, bez jakog ključanja. Probajte i po potrebi dodajte još soli i bibera. Potaž poslužite topao, uz prepečen hljeb, krutone ili nekoliko sjemenki bundeve.

Savjet plus

Da bi potaž bio ukusniji, a ukus bundeve intenzivniji, bundevu možete prethodno ispeći u rerni na 200 stepeni oko 25–35 minuta, dok ne omekša i blago se karamelizuje. Zatim je dodajte u skuvano povrće i sve zajedno izblendajte. Tako će potaž dobiti intenzivniju aromu i prirodnu slatkoću.