Kremasti potaž od bundeve: Ovo brzo jelo grije i stomak i dušu

Potaž od bundeve priprema se brzo i lako, i nema šanse da vam ne uspije!
Bundeva je jedan od najpoznatijih simbola jeseni, a zbog specifičnog, aromatičnog ukusa, spada među omiljeno povrće mnogih.
Kada pomislimo na nju, prva asocijacija je mnogima pečena bundeva iz rerne ili sočna pita posuta mirisnom mješavinom prah i vanil-šećera, ali jedno od definitivno najukusnijih jesenjih jela svakako je potaž od bundeve.
Ovo kremasto jelo sjajan je izbor kada želite da pojedete nešto toplo na kašiku, savršeno će vas ugrijati u hladnim danima i prijati vašem stomaku, a dodatni bonus je što se pravi brzo i lako.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: potaži
- Porcije / količina: 4
- Energetska vrijednost po porciji: 180 kcal
- Vrijeme pripreme: 15 min
- Vrijeme termičke obrade: 25 min
- Ukupno vrijeme: 40 min
Sastojci:
- 700 g očišćene bundeve
- 1 srednja glavica crnog luka
- 1 mrkva
- 1 manji krompir
- 2 kašike ulja ili malo putera
- 800 ml vode ili povrtnog bujona
- So i biber po ukusu
- Prstohvat muskatnog oraščića, po želji
- 100 ml pavlake za kuvanje, po želji
Priprema
Korak 1: Pripremite povrće
Bundevu očistite od kore i sjemenki, pa je isecite na kocke. Ogulite krompir i mrkvu i isecite ih na manje komade. Crni luk sitno isjeckajte.
Korak 2: Prodinstajte luk
U šerpi zagrijte ulje ili puter, dodajte crni luk i dinstajte nekoliko minuta, dok ne omekša. Ubacite mrkvu, krompir i bundevu, pa sve kratko promiješajte.
Korak 3: Skuvajte povrće
Nalijte vodom ili bujonom od povrća tako da povrće bude potpuno prekriveno. Posolite i pobiberite po ukusu. Kuvajte na srednjoj temperaturi oko 20–25 minuta, odnosno dok povrće potpuno ne omekša.
Korak 4: Izblendajte potaž
Sklonite šerpu sa ringle i štapnim mikserom usitnite povrće dok ne dobijete gladak, kremast potaž. Ako je pregust, dodajte još malo tople vode ili bujona.
Korak 5: Dodajte sastojke po želji i poslužite
Po želji umiješajte pavlaku za kuvanje i prstohvat muskatnog oraščića. Vratite šerpu na ringlu i zagrijavajte još minut-dva, bez jakog ključanja. Probajte i po potrebi dodajte još soli i bibera. Potaž poslužite topao, uz prepečen hljeb, krutone ili nekoliko sjemenki bundeve.
Savjet plus
Da bi potaž bio ukusniji, a ukus bundeve intenzivniji, bundevu možete prethodno ispeći u rerni na 200 stepeni oko 25–35 minuta, dok ne omekša i blago se karamelizuje. Zatim je dodajte u skuvano povrće i sve zajedno izblendajte. Tako će potaž dobiti intenzivniju aromu i prirodnu slatkoću.