Recept za slatke kiflice sa makom: U tijesto se sipa jogurt, pa su meke i vazdušaste i po nekoliko dana

Ove kiflice su rapsodija ukusa! U tijesto se sipa jogurt pa je dugo mekano i svježe, a spoj šećera i maka čini ih savršenim doručkom ili užinom za nasmijan i lijep dan...

Izvor: youtube/Printscreen/ szybko i smacznie

Kiflice sa makom i jogurtom odličan su izbor kada želite domaće pecivo koje je mekano, mirisno i jednostavno za pripremu. Jogurt tijestu daje posebnu mekoću, dok slatki nadjev od maka pruža prepoznatljiv ukus kojem je teško odoljeti. Idealne su za doručak, večeru ili posluženje uz šolju kafe i čaja.

Sastojci:

Za tijesto:

500 g mekog brašna

200 ml jogurta

100 ml mlijeka

100 ml ulja

1 jaje

1 kesica suvog kvasca (7 g)

2 kašike šećera

1 kašičica soli

Za nadjev:

200 g mljevenog maka

150 ml mlijeka

100 g šećera

1 kesica vanilin-šećera

Za premazivanje:

1 žumanjce

1 kašika mlijeka

šećer u prahu za posipanje, po želji

Priprema:

U mlako mlijeko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite 5–10 minuta da se aktivira. U većoj posudi pomiješajte brašno i so. Dodajte jogurt, ulje, jaje i pripremljeni kvasac, pa umijesite glatko i mekano tijesto. Ako se previše lijepi, dodajte malo brašna, ali nemojte pretjerivati kako bi kiflice ostale mekane. Pokrijte tijesto čistom krpom i ostavite ga na toplom mjestu oko 45–60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

Za nadjev zagrijte mlijeko sa šećerom i vanilin-šećerom. Dodajte mljeveni mak, promiješajte i kuvajte kratko, dok ne dobijete gustu smjesu. Ostavite da se potpuno ohladi.

Nadošlo tijesto podijelite na dva dijela. Svaki dio razvucite u krug, pa ga isijecite na trouglove kao picu. Na širi dio svakog trougla stavite malo nadjeva od maka, pa pažljivo uvijte kiflice prema vrhu. Poređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo prostora između njih. Pokrijte i ostavite još 15–20 minuta da odmore.

Umutite žumanjce sa kašikom mlijeka i premažite kiflice. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, a po želji ih pospite šećerom u prahu.

Da bi kiflice ostale mekane i sutradan, nemojte dodavati previše brašna tokom miješenja. Tijesto treba da bude mekano i podatno. Kada ih izvadite iz rerne, možete ih prekriti čistom kuhinjskom krpom na 10 minuta, a nakon potpunog hlađenja čuvajte ih u dobro zatvorenoj posudi.

(Stvar ukusa/Mondo)