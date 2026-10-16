Recept za slatke kiflice sa makom: U tijesto se sipa jogurt, pa su meke i vazdušaste i po nekoliko dana

Ove kiflice su rapsodija ukusa! U tijesto se sipa jogurt pa je dugo mekano i svježe, a spoj šećera i maka čini ih savršenim doručkom ili užinom za nasmijan i lijep dan...
Kiflice sa makom i jogurtom odličan su izbor kada želite domaće pecivo koje je mekano, mirisno i jednostavno za pripremu. Jogurt tijestu daje posebnu mekoću, dok slatki nadjev od maka pruža prepoznatljiv ukus kojem je teško odoljeti. Idealne su za doručak, večeru ili posluženje uz šolju kafe i čaja.
Sastojci:
Za tijesto:
500 g mekog brašna
200 ml jogurta
100 ml mlijeka
100 ml ulja
1 jaje
1 kesica suvog kvasca (7 g)
2 kašike šećera
1 kašičica soli
Za nadjev:
200 g mljevenog maka
150 ml mlijeka
100 g šećera
1 kesica vanilin-šećera
Za premazivanje:
1 žumanjce
1 kašika mlijeka
šećer u prahu za posipanje, po želji
U mlako mlijeko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite 5–10 minuta da se aktivira. U većoj posudi pomiješajte brašno i so. Dodajte jogurt, ulje, jaje i pripremljeni kvasac, pa umijesite glatko i mekano tijesto. Ako se previše lijepi, dodajte malo brašna, ali nemojte pretjerivati kako bi kiflice ostale mekane. Pokrijte tijesto čistom krpom i ostavite ga na toplom mjestu oko 45–60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.
Za nadjev zagrijte mlijeko sa šećerom i vanilin-šećerom. Dodajte mljeveni mak, promiješajte i kuvajte kratko, dok ne dobijete gustu smjesu. Ostavite da se potpuno ohladi.
Nadošlo tijesto podijelite na dva dijela. Svaki dio razvucite u krug, pa ga isijecite na trouglove kao picu. Na širi dio svakog trougla stavite malo nadjeva od maka, pa pažljivo uvijte kiflice prema vrhu. Poređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo prostora između njih. Pokrijte i ostavite još 15–20 minuta da odmore.
Umutite žumanjce sa kašikom mlijeka i premažite kiflice. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, a po želji ih pospite šećerom u prahu.
Da bi kiflice ostale mekane i sutradan, nemojte dodavati previše brašna tokom miješenja. Tijesto treba da bude mekano i podatno. Kada ih izvadite iz rerne, možete ih prekriti čistom kuhinjskom krpom na 10 minuta, a nakon potpunog hlađenja čuvajte ih u dobro zatvorenoj posudi.
(Stvar ukusa/Mondo)