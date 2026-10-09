Recept za kiflice punjene viršlama: Bolje nego u pekari, tijesto je baš vazdušasto

Umjesto rol viršli iz pekare, napravite ukusne i jednostavne kiflice punjene viršlama! Večera koja obećava...

Izvor: Youtube/Printscreen/Готовим дома

Mekane domaće kiflice sa sočnim viršlama idealne su kada želite brzo i ukusno pecivo koje će svi rado pojesti. Tijesto je vazdušasto, a viršle daju slan i bogat fil. Umjesto da kupujete u pekari, napravite domaće pecivo i oduševite sve u kući. Ukus obećava!

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: pecivo

pecivo Porcije / količina: 12

12 Energetska vrijednost po porciji: 280 kcal

280 kcal Vrijeme pripreme: 20 min

20 min Vrijeme termičke obrade: 20 min

20 min Ukupno vrijeme: 40 min

Sastojci

500 g brašna

250 ml mlakog mlijeka

1 kesica suvog kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

1 jaje

50 ml ulja

6–8 viršli

1 žumance za premazivanje

susam po želji

Priprema

Korak 1: Aktivirajte kvasac

U mlako mlijeko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. U veću posudu stavite brašno i so, dodajte jaje, ulje i pripremljeni kvasac.

Korak 2: Miješenje tijesta

Umijesite mekano i glatko tijesto. Pokrijte ga i ostavite oko 45 minuta na toplom mjestu, dok se ne udvostruči. Nadošlo tijesto premijesite i podijelite na 2–3 dijela. Svaki dio razvucite u krug, pa ga isijecite na trouglove.

Korak 3: Dodajte viršle

Viršle prepolovite po dužini ili ih isijecite na manje komade, u zavisnosti od veličine kiflica. Na širi dio svakog trougla stavite komad viršle i uvijte prema vrhu.

Korak 4: Pečenje

Kiflice poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih još 15 minuta da odmore, zatim ih premažite umućenim žumancetom i pospite susamom.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 15–20 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.