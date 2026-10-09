Recept za kiflice punjene viršlama: Bolje nego u pekari, tijesto je baš vazdušasto

Umjesto rol viršli iz pekare, napravite ukusne i jednostavne kiflice punjene viršlama! Večera koja obećava...
Mekane domaće kiflice sa sočnim viršlama idealne su kada želite brzo i ukusno pecivo koje će svi rado pojesti. Tijesto je vazdušasto, a viršle daju slan i bogat fil. Umjesto da kupujete u pekari, napravite domaće pecivo i oduševite sve u kući. Ukus obećava!
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: pecivo
- Porcije / količina: 12
- Energetska vrijednost po porciji: 280 kcal
- Vrijeme pripreme: 20 min
- Vrijeme termičke obrade: 20 min
- Ukupno vrijeme: 40 min
Sastojci
- 500 g brašna
- 250 ml mlakog mlijeka
- 1 kesica suvog kvasca
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 1 jaje
- 50 ml ulja
- 6–8 viršli
- 1 žumance za premazivanje
- susam po želji
Priprema
Korak 1: Aktivirajte kvasac
U mlako mlijeko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. U veću posudu stavite brašno i so, dodajte jaje, ulje i pripremljeni kvasac.
Korak 2: Miješenje tijesta
Umijesite mekano i glatko tijesto. Pokrijte ga i ostavite oko 45 minuta na toplom mjestu, dok se ne udvostruči. Nadošlo tijesto premijesite i podijelite na 2–3 dijela. Svaki dio razvucite u krug, pa ga isijecite na trouglove.
Korak 3: Dodajte viršle
Viršle prepolovite po dužini ili ih isijecite na manje komade, u zavisnosti od veličine kiflica. Na širi dio svakog trougla stavite komad viršle i uvijte prema vrhu.
Korak 4: Pečenje
Kiflice poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih još 15 minuta da odmore, zatim ih premažite umućenim žumancetom i pospite susamom.
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 15–20 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.
Da budu još mekše:
Ako želite posebno mekane kiflice, čim ih izvadite iz rerne možete ih prekriti čistom kuhinjskom krpom i ostaviti 5–10 minuta. Za dodatno sočan ukus, uz viršlu možete dodati i malo kačkavalja.