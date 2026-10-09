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Recept za kiflice punjene viršlama: Bolje nego u pekari, tijesto je baš vazdušasto

Recept za kiflice punjene viršlama: Bolje nego u pekari, tijesto je baš vazdušasto

Izvor Stvar ukusa
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Umjesto rol viršli iz pekare, napravite ukusne i jednostavne kiflice punjene viršlama! Večera koja obećava...

Recept za kiflice punjene viršlama Izvor: Youtube/Printscreen/Готовим дома

Mekane domaće kiflice sa sočnim viršlama idealne su kada želite brzo i ukusno pecivo koje će svi rado pojesti. Tijesto je vazdušasto, a viršle daju slan i bogat fil. Umjesto da kupujete u pekari, napravite domaće pecivo i oduševite sve u kući. Ukus obećava!

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: pecivo
  • Porcije / količina: 12
  • Energetska vrijednost po porciji: 280 kcal
  • Vrijeme pripreme: 20 min
  • Vrijeme termičke obrade: 20 min
  • Ukupno vrijeme: 40 min

Sastojci

  • 500 g brašna
  • 250 ml mlakog mlijeka
  • 1 kesica suvog kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašičica soli
  • 1 jaje
  • 50 ml ulja
  • 6–8 viršli
  • 1 žumance za premazivanje
  • susam po želji

Priprema

Korak 1: Aktivirajte kvasac

U mlako mlijeko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. U veću posudu stavite brašno i so, dodajte jaje, ulje i pripremljeni kvasac.

Korak 2: Miješenje tijesta

Umijesite mekano i glatko tijesto. Pokrijte ga i ostavite oko 45 minuta na toplom mjestu, dok se ne udvostruči. Nadošlo tijesto premijesite i podijelite na 2–3 dijela. Svaki dio razvucite u krug, pa ga isijecite na trouglove.

Korak 3: Dodajte viršle

Viršle prepolovite po dužini ili ih isijecite na manje komade, u zavisnosti od veličine kiflica. Na širi dio svakog trougla stavite komad viršle i uvijte prema vrhu.

Korak 4: Pečenje

Kiflice poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih još 15 minuta da odmore, zatim ih premažite umućenim žumancetom i pospite susamom.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 15–20 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

Da budu još mekše:

Ako želite posebno mekane kiflice, čim ih izvadite iz rerne možete ih prekriti čistom kuhinjskom krpom i ostaviti 5–10 minuta. Za dodatno sočan ukus, uz viršlu možete dodati i malo kačkavalja.

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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