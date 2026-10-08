Zaboravite na potaž od bundeve, ova čorba će vas raspametiti

Umjesto klasičnog potaža od bundeve, isprobajte ovaj recept za jelo koje je zdravo i dugo vas drži sitim!

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Ako volite bundevu, ali vam je klasičan potaž već pomalo dosadio, vrijeme je da probate nešto drugačije. Kari od bundeve je aromatično, kremasto i veoma zasitno jelo koje se priprema jednostavno, a za sto može da stigne za svega pola sata.

Tajna njegove zasitnosti je u crvenom sočivu, koje ne morate prethodno da potapate. Ono brzo omekša tokom kuvanja, a ujedno prirodno zgušnjava sos. Kokosovo mlijeko daje jelu kremastu teksturu i blagu slatkoću koja se odlično slaže sa bundevom, dok kari, bijeli luk i paradajz pasta daju mnogo intenzivniji ukus od klasičnog potaža. Najbolje je da ga poslužite uz mirisni jasmin ili basmati pirinač, ali odlično ide i uz hljeb ili naan kojim možete da pokupite gusti sos.

Sastojci:

1 kg hokaido bundeve, očišćene od sjemenki

1 crvena paprika

250 g suvog crvenog sočiva

400 ml kokosovog mlijeka

1 puna kašika karija u prahu

1 manji crni luk

3 čena bijelog luka

2 kašike paradajz-pirea

2 kašike ulja

so i biber po ukusu

Za serviranje:

sok od limuna ili limete

peršun ili korijander

kuvani jasmin ili basmati pirinač, po želji

hljeb ili naan

Priprema:

Bundevu očistite od sjemenki i isijecite na kockice. Ako koristite muškatnu bundevu, prethodno je oljuštite.

Papriku isijecite na kockice, a crni i bijeli luk sitno isjeckajte. U većem tiganju ili šerpi zagrijte ulje, pa propržite crni luk dok ne postane staklast. Dodajte bijeli luk, paradajz-pire i kari i kratko propržite uz miješanje, dok ne zamirišu začini. Dodajte bundevu i papriku i pržite oko 5 minuta, uz povremeno miješanje.

Crveno sočivo dobro isperite pod mlazom vode i dodajte u šerpu. Sipajte oko 150 ml vrele vode, poklopite i kuvajte oko 10 minuta. Sipajte kokosovo mlijeko, pa nastavite da kuvate bez poklopca još 10 do 15 minuta, odnosno dok bundeva i sočivo ne omekšaju, a sos se ne zgusne.

Začinite solju i biberom po ukusu. Pred serviranje dodajte nekoliko kapi limunovog ili limetinog soka i pospite svježim peršunom ili korijanderom. Poslužite toplo uz pirinač, naan ili svjež hleb.

Koju bundevu koristiti?

Za ovaj recept najbolje su hokaido i muškatna bundeva. Hokaido je posebno praktična jer joj se kora tokom kuvanja omekša, pa ne morate da je ljuštite. Ako koristite muškatnu bundevu, koru možete lako ukloniti ljuštilicom za povrće. Ako ne volite bundevu, na isti način možete pripremiti kari sa batatom, krompirom ili kombinacijom krompira i šargarepe.

(Stvar ukusa/Mondo)