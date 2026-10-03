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Zaboravite na klasične mahune: Ovako ih pripremite u rerni, biće hrskave i pune ukusa

Zaboravite na klasične mahune: Ovako ih pripremite u rerni, biće hrskave i pune ukusa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Napravite hrskave zapečene mahune sa bijelim lukom i parmezanom. Jednostavan recept za ukusan prilog ili lagani obrok, bez kuvanja mahuna.

Recept za zapečene mahune sa bijelim lukom i parmezanom: Hrskav ručak iz rerne Izvor: mondo/ai

Ako su vam mahune dosadile u klasičnim varivima i čorbama, postoji mnogo jednostavniji način da ih pripremite. Umjesto kuvanja, ubacite ih direktno u rernu, dodajte nekoliko jednostavnih sastojaka i dobićete povrće koje je spolja blago hrskavo, a iznutra sočno.

Ovaj recept posebno će se dopasti onima koji vole pečeno povrće, jer mahune zahvaljujući visokoj temperaturi dobijaju potpuno drugačiju teksturu nego kada se kuvaju. Uz bijeli luk i parmezan, dobijaju bogatiji ukus i mogu biti odličan prilog, ali i lagan samostalan obrok.

Sastojci

  • 500 g svježih zelenih mahuna
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 3 čena bijelog luka
  • 50 g rendanog parmezana
  • 1 kašičica mljevene slatke paprike
  • pola kašičice sušenog origana
  • so po ukusu
  • biber po ukusu
  • malo limunovog soka

Priprema

Mahune operite, dobro osušite i odrežite im krajeve. Važno je da budu što suvlje prije pečenja, jer će se tako bolje zapeći umjesto da se pare u plehu.

Stavite ih u veću posudu, dodajte maslinovo ulje, sitno nasjeckan ili protisnut bijeli luk, mljevenu papriku, origano, so i biber. Sve dobro promiješajte kako bi se začini ravnomjerno rasporedili.

Rernu zagrijte na 220 stepeni, a mahune rasporedite po plehu obloženom papirom za pečenje. Nemojte ih gomilati jednu preko druge, jer će se u tom slučaju više skuvati nego ispeći.

Pecite ih oko 18 do 25 minuta, odnosno dok ne omekšaju i dobiju zapečene, blago tamnije ivice. Pred kraj pečenja pospite ih rendanim parmezanom i vratite u rernu još nekoliko minuta, dok se sir ne istopi i dobije zlatnu koricu.

Kada ih izvadite, poprskajte ih sa nekoliko kapi limunovog soka.

Kako ih poslužiti

Ovako pripremljene mahune mogu biti samostalan lagani obrok, ali i odličan prilog uz pečeno meso, piletinu ili ribu. Ako želite da budu zasitnije, možete ih poslužiti uz umak od grčkog jogurta, bijelog luka i malo limunovog soka.

Za dodatno hrskavu verziju, dio parmezana možete pomiješati sa kašikom prezli i tom smjesom posuti mahune pred kraj pečenja.

Najvažnije je da ih ne pretrpate u plehu – dovoljno prostora između mahuna pravi najveću razliku u teksturi.

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recept Mondo kuhinja

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